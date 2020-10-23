Звездные войны: подрались известные актеры сериалов «Молодежка» и «Кадетство»

Российские актеры Тимур Ефременков и Кирилл Емельянов подрались в поселке Рублево в Москве.

Потасовка закончилась в пользу актера «Молодежки», который надавал тумаков звезде «Кадетства».

Ефременков, победивший противника, не знает, сильно ли пострадал Емельянов и стал ли он писать заявление в полицию, сообщает телеканал «360».

Что стало причиной драки, бузотеры называть отказываются, но уверяют, что оба были трезвые.

«Мы кино собирались смотреть, были трезвые. Я не знаю, где он сейчас, дома, наверное. Кирилла нет для меня больше, — пояснил обиженный актер.

Емельянов комментировать потасовку отказался, пишет News.ru. По предварительным данным, актер был доставлен в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга.

После оказания медицинской помощи звезду «Кадетства» отпустили домой.