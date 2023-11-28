28 ноября
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Происшествия

Звездный гость украл из столичного ресторана хрустальные бокалы на один миллион рублей

Из московского ресторана Lamborghini на ул. Большая Полянка украли шесть дорогостоящих бокалов.

Бокалы.
Бокалы.
СС0

В день пропажи в ресторане проводили фуршет в честь награждения лауреатов премии «Топ-50 лучших персон». Скорее всего, кражу совершил один из номинантов, пишет «360».

Кражу обнаружили после завершения вечеринки.

Бокалы из французского хрусталя стоимостью 1 млн рублей, указывает Газета.Ru. При этом в ресторане проводится акция "Все по 360 рублей".

По факту кражи проводятся следственные действия.

Ранее гость ограбил невесту прямо во время свадьбы.

Свадьба проходила в ресторане "Хаят". Гости дарили в основном молодым деньги, в сумме вышло 150 тыс. рублей.

Невеста складывала конверты с деньгами в свою сумку, после оставила ее на летней веранде. Также там лежал кошелек с 50 тыс. рублей.

После завершения торжества девушка обнаружила, что деньги из ее сумки пропали. Невеста сразу предположила, что кто-то из гостей взял 200 тыс. рублей.

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