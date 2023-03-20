Звезду фильма «Место встречи изменить нельзя» ограбила сиделка

Фатеева находилась в больнице. И в это время ее сиделка унесла из квартиры деньги, личные вещи и продукты.

Женщина по имени Майясар работала у актрисы последние полгода. По словам актрисы, ее регулярно обирает обслуга, без которой она не может обойтись.

В 2014 году народная артистка России Наталья Фатеева попала в реанимационное отделение в одной из столичных клиник. Актриса перенесла серьезную операцию из-за другой травмы ноги. К 2022 году Фатеева перенесла шесть тяжелых операций, одна из которых прошла неудачно.

Снималась в известных фильмах — «Джентельмены удачи», «Место встречи изменить нельзя», «Из жизни начальника уголовного розыска», многих других.