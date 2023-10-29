Звезду Голливуда нашли мертвым в джакузи. Подробности

Его обнаружили мертвым в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе, пишет TMZ.

В особняке не обнаружено наркотиков. Следов насильственной смерти на теле актера нет, указывает Газета.Ru.

Возможно, причиной внезапной смерти актера стала остановка сердца.

Кто обнаружил

Актер вернулся домой после игры в пиклбол и отправил своего помощника с поручением, сообщает РБК. Когда тот вернулся через два часа, обнаружил Перри без сознания и вызвал 911.

Зависимость и операции

Перри рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В мемуарах он указал, что 15 раз проходил реабилитацию, чтобы избавиться от зависимостей.

В 2018 году находился в коме из-за из-за проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Впоследствии перенес 14 операций.

О фильме

Сериал "Друзья" выходил с 1994 по 2004 год.

Коварство гидромассажных кресел

В 2012 году в знаменитая американская певица была найдена мертвой в отеле Beverly Hilton в пригороде Лос-Анджелеса. Она также утонула в джакузи в результате сердечного приступа, одной из причин которого стало употребление кокаина.

Детективы, обследовавшие комнату в отеле, также нашли в ванной, где была обнаружена Хьюстон, предметы, которые обычно используют кокаинисты. Ассистент певицы обнаружил певицу в заполненной ванной вниз лицом.

Хьюстон умерла на 49-м году жизни в Лос-Анджелесе 11 февраля, куда она прилетела для участия в церемонии вручения премии "Грэмми". Певицу обнаружили в ванной комнате отеля. Экспертиза показала, что Хьюстон утонула.