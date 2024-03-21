Звезду «Слова пацана» Кологривого арестовали на семь суток

На судебном заседании актер заявил, что считает себя "человеком порядочным", и честно готов ответить за свои ошибки.
Кологривый попросил суд помиловать его, чтобы он дальше мог заниматься благотворительностью в Новосибирске и сниматься в кино.
Также актер сказал, что извинился перед официанткой, которую укусил во время пьяного кутежа в ресторане, и перед всем руководством заведения.
В итоге Центральный суд Новосибирска вынес решение арестовать актера на семь суток.
Ранее Никиту Кологривого поместили в спецприемник.
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