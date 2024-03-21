21 марта
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Происшествия

Звезду «Слова пацана» Кологривого арестовали на семь суток

Актер раскаялся в совершенном им хулиганском поступке и попросил судью ограничиться штрафом. Однако обвинение все же запросило арест, сообщает Mash Siberia.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Пресс-служба видеосервиса Wink.

На судебном заседании актер заявил, что считает себя "человеком порядочным", и честно готов ответить за свои ошибки.

Кологривый попросил суд помиловать его, чтобы он дальше мог заниматься благотворительностью в Новосибирске и сниматься в кино.

Также актер сказал, что извинился перед официанткой, которую укусил во время пьяного кутежа в ресторане, и перед всем руководством заведения.

В итоге Центральный суд Новосибирска вынес решение арестовать актера на семь суток.

Ранее Никиту Кологривого поместили в спецприемник.

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