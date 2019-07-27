Даже такси не ездит. Новый барнаульский квартал живет без дорог

Новоселы ЖК «Адмирал» жалуются, что их густонаселенный квартал оказался отрезанным от благоустроенных дорог. Выехать в город можно только по грунтовке или отсыпанному щебнем покрытию. В новостройки отказываются ездить таксисты, сообщили губернатору Томенко под постом в Instagram.

В ЖК «Адмирал» 5 16-этажных домов и около тысячи квартир. Он расположен в границах ул. Власихинской, Балтийской, Ускова и Попова. Дорога отсыпана гравием только до Попова. «До ул. Ускова — бездорожье, по которому с трудом пробираются машины, не говоря о молодых мамах с колясками, которых в районе много, так как квартал молодой», — пишет Артем Приходько.

По его словам, этот вопрос уже озвучивался весной жителями соседнего микрорайона и администрация Барнаула пообещала отсыпать дороги. «Но уже июль, а воз и ныне там», — продолжает Приходько. По его словам, в ЖК отказываются приезжать такси, что критично для семей с детьми, которым нужно постоянно выезжать в больницу, школу, детский сад.

Артем Призодько,

житель ЖК «Адмирал»:

Строительство дороги запланировано лишь на 2021 года, следовательно, ещё более двух лет жильцы будут вынуждены терпеть неудобства.

Отметим, что в обязанности застройщика входит строительства дорог внутри квартала. Межквартальные проезды финансируются из бюджета. В связи с тем, что строительство домов опережает развитие социальной и транспортной инфраструктуры, возникает проблемы.

Сейчас, говорят застройщики Барнаула, нет финансовой и юридической возможности финансировать подобные проекты. При долевом строительстве предусмотрено только целевое расходование средств. То есть деньги можно направить на дом, но не на дороги.