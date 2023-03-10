Четырехкомнатную квартиру в белых тонах продают за 13,6 млн рублей в Барнауле. Она находится на Южном Власихинском пр., 22. Объявление размещено на «Авито».

Абсолютно белую квартиру с доброжелательными соседями продают за 13,6 млн рублей в Барнауле

Площадь белой четырешки — 117 кв. м. Стоимость одного «жилого квадрата» 116 тыс. рублей.

Квартира находится на восьмом этаже из десяти в кирпичном доме 2016 года постройки. Соседи — доброжелательные люди. Дом находится в квартале «Лазурный».

Владельцы подобрали только светлые тона для квартиры, включая интерьер. Гостиная и вовсе оформлена исключительно в белом цвете.

В квартире есть уютная гостиная с электронным камином и домашним кинотеатром. Она объединена с кухней. На две комнаты расположена большая лоджия с двумя встроенными шкафами.

Есть три изолированные спальни. Одна принадлежит родителям и две детям — мальчику и девочке. Детские спальни выходят на южную сторону.

Владельцы оставляют будущим хозяевам часть мебели. Это шесть встраиваемых шкафов, кондиционеры, кухонный гарнитур с техникой, холодильник, водонагреватель в уборной и мебель в ванной комнате.

Рядом с домом расположены «Лента», «Ашан», детский сад № 266 и школа. Во дворе дома находятся детская и спортивная площадки.

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