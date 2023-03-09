Шикарную двушку в элитном доме с бассейном и морскими видами продают в Сочи за 8,4 млн рублей

Двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м на первой береговой линии Сочи продают за 8,4 млн рублей. Объявление разместили на «Циан».

Двушка в Сочи за 8,4 млн рублей.

Пространство квартиры поделили таким образом, что его можно смело рассматривать для отдыха, или сдачи посуточно в аренду, пишут в объявлении.

В двушке есть открытый балкон. Чтобы насладиться чистым морским воздухом и южным солнцем, покидать жилище не придется.

Внутри уже все готово для жизни: выполнен ремонт, есть мебель и бытовая техника.

В доме есть два ресторана, кофейня, спа-зона, два подогреваемых круглогодичных бассейна, детская комната с аниматорами, консьерж-сервис 24/7.

До аэропорта Сочи и Олимпийского парка 25 минут езды. До Красной поляны, Казино и горнолыжного курорта 50 минут.

Кстати, вот какую квартиру продают в Барнауле за 7,8 млн рублей.