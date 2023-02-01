1 февраля
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Недвижимость

Гагаринскую трешку в космическом доме продают за 7,8 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру в ЖК «Космонавты» продают за 7,8 млн рублей. Она находится на ул. Эмилии Алексеевой, 10. Объявление размещено на «Авито».

Гагаринскую трешку в космическом доме продают за 7,8 млн рублей в Барнауле
Гагаринскую трешку в космическом доме продают за 7,8 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь трешки — 89,9 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 86 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем 15 этаже в ЖК «Космонавты». Он еще новый, его сдали в 2019 году. В подъезде есть два лифта — грузовой и пассажирский.

Владельцы покупали квартиру для себя, но так и не успели в ней пожить. По их словам, изменились обстоятельства. Тем не менее они сделали качественный ремонт. Покрасили стены и обклеили обоями. Пол покрыли ламинатом и плиткой. Поставили сантехнику.

Квартира позиционируется как трешка, но при желании ее можно сделать четырехкомнатной. Например, обустроить три спальни и кухню-гостиную — планировка позволяет, заверяют продавцы. Также есть теплая лоджия, выкрашенная в оранжевый цвет.

В доме есть продуктовые магазины, стоматология, салоны красоты и аптеки. В шаговой доступности школы, детские сады.

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