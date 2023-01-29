Трехкомнатную квартиру с футуристичный дизайном в «Москва-Сити» продают за 84 млн рублей в Москве. Объявление размещено на «Авито».

Футуристичную квартиру в «Москва-Сити» продают за 84 млн рублей в столице России

Площадь современной трешки — 183 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 459 тыс. рублей.

Квартира находится на 26 этаже из 63 в жилом комплексе «Москва-Сити». Это В рамках «Москва-Сити» создана зона деловой активности, которая объединяет бизнес, апартаменты проживания и досуг.

В одном доме находятся сразу рестораны, магазины, точки бытового обслуживания, банки и кинотеатры, спорт-залы и бассейны.

В квартире сделали дизайнерский ремонт с элементами футуризма. Большая часть интерьера выполнена из стекла и металла, мебель — правильных геометрических фигур. В комнатах — различные типы освещения.

Гостиная совмещена с кухней, в которой есть большой современный гарнитур. Есть две спальные комнаты с собственными санузлами и гардеробными. Дополнительно расположены хозяйственный блок, гостевая ванная комната и просторный входной холл.