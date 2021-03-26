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Недвижимость
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«Адалин-Строй» зайдет на проблемные объекты «Барнаулкапстроя»

Компания «Адалин-Строй» возьмется за завершение строительства ЖК «Парковый», сообщил на заседании рабочей группы заместитель главы администрации Барнаул по градостроительству Андрей Федоров.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов "Барнаулкапстроя".
Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов "Барнаулкапстроя".
Дмитрий Лямзин.

23 марта специалисты закончили обмеры объемов строительных работ, необходимых для завершения строительства третьей блок-секции.

«Документы переданы на рассмотрение СЗ „Адалин-Строй“. В начале следующей недели планируется подписание договора с новым подрядчиком, предоставление им графика работ, выход на объект», — заявил 26 марта Федоров.

Руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов сообщил, что по поручению главы города Вячеслава Франка прекратили засыпку подземной парковки.

Что касается ее дальнейшей судьбы, а также «минусового» первого этажа в третьей блок-секции, Андрей Федоров сообщил, что «детальная проработка вопроса продолжается».

«Администрацией города принимаются все возможные меры по недопущению банкротства „Барнаулкапстроя“, а также стабилизации экономической ситуации на предприятии», — говорится в сообщении мэрии.

«Адалин-Строй» возводит в Барнауле ЖК «Мичурин парк» рядом с ТЦ «Волна», ЖК «Питер», «Марс» и другие.

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