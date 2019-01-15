Администрация Барнаула готова продать недвижимость со скидкой в 50%

Комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула выставил на продажу 4 объекта недвижимости на общую сумму от 7 млн рублей, но в ходе торгов готов уступить 50% цены. Информация размещена на сайте kums-barnaul.ru .

Самый дорогой лот — подвал в здании на ул. Молодежной, 64. Там 352 кв. метра продают за 3,9 млн рублей. За 2,3 млн рублей можно купить 473 «квадрата» подвала на пр. Ленина, 65. Помещение в пожарном депо Затона и еще один подвал на Павловском тракте продают за 330 тыс. и 418 тыс. рублей соответственно.

По условиям торгов, цена на лоты может быть снижена на 50%. Хотя если какое-то помещение заинтересует нескольких покупателей, они смогут побороться за него, повышая ставку.

Продажа недвижимости через публичное предложение состоится 22 января.