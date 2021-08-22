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Недвижимость

Аксенов похвалил президента Украины за образцовую квартплату в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за дисциплинированный подход к оплате квартиры на полуострове.

Зеленский в русской косоворотке.
Зеленский в русской косоворотке.
instagram.com/zelenskiy_official.

«Молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

В 2019 году, во время президентской предвыборной кампании на Украине, стало известно, что жена Владимира Зеленского Елена приобрела квартиру в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма.

В пресс-службе тогда объяснили, что сделка состоялась еще в 2013 году, до воссоединения Крыма с Россией. После покупки жилья в Крыму новые владельцы уплатили все необходимые обязательные налоги и сборы.

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