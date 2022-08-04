Активы проживающего в Москве «архитектора Путина» арестованы в Италии

Власти Италии арестовали имущество итальянского архитектора Ланфранко Чирилло, подозреваемого в нарушении налогового законодательства. Он имеет российское гражданство. По информации итальянских СМИ, расследование началось после того, как у архитектора нашли зарегистрированный в РФ и нерастаможенный вертолет., пишет Газета.Ru

63-летний россиянин итальянского происхождения спроектировал в России ряд зданий, в том числе курортный комплекс под Геленджиком.

Вертолет , картины

По версии следствия, Чирилло не задекларировал доходы в размере десятков миллионов евро с 2013 по 2019 год и «имитировал» жизнь в другой стране.

Общая стоимость арестованного имущества превышает €140 млн, отмечает Il Messaggero. Речь идет об объектах недвижимости, банковских счетах, драгоценностях, произведениях искусства известных авторов, в том числе Пикассо, Сезанна, Кандинского, Де Кирико, и других предметах роскоши, а также зарегистрированном в России вертолете, после обнаружения которого в провинции Брешиа и было начато расследование. Вертолет не был растаможен.

Следственные действия «сосредоточены на поиске значительных проявлений богатства, совершенно несоразмерных задекларированному налогооблагаемому доходу».

Адвокат Чирилло подтвердил Reuters, что активы его подзащитного действительно арестованы.

«Архитектор, находящийся в Москве, очень разочарован тем, что из-за того, что он купил престижную недвижимость и произведения искусства в Италии и обеспечил жену и дочь, считается, что он инсценировал свой переезд за границу», — сказал юрист.

Гражданство

Чирилло получил российский паспорт в августе 2014 года, следует из указа президента РФ. Юридическим основанием для присвоения гражданства стал пункт «а» статьи 89 Конституции РФ, которая наделяет президента России правом решения вопросов гражданства и предоставления политического убежища.

Дворец и безумие

Итальянские СМИ называют Чирилло «архитектором Путина».

Именно он построил виллу на берегу Черного моря в Геленджике, обставленную мебелью из самых эксклюзивных итальянских компаний и напоминающую виллу «Чертоза» Сильвио Берлускони, пишет la Repubblica.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин никогда не был на этой вилле.

Позже студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета спросил главу государства, правда ли, что он якобы владеет дворцом в Геленджике.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — ответил Путин.

В интервью итальянскому телеканалу La7 в апреле Чирилло признался, что он спроектировал здание, но уточнил, что заказчиком выступала частная компания.

«Безумие думать, что президент такой важной страны должен был построить себе дворец», — сказал Чирилло.

<Владельцем «дворца» в итоге назвал себя предприниматель Аркадий Ротенберг.>

Также он он опроверг предположение о том, что за проектирование комплекса в Геленджике ему выделили участок неподалеку.

В феврале в интервью газете Giornale di Brescia Чирилло подчеркивал, что реализовал в России ряд важных проектов и привнес «лучшие образцы итальянского мастерства в дома многих влиятельных людей».

Чирилло спроектировал в том числе офис финансовой группы ИФД «КапиталЪ» на Краснопресненской набережной и интерьеры многих домов на Рублевке, писал The New Times.

Недвижимость

Помимо резиденции в Брешии, у россиянина-итальянца есть резиденция в Дубае, пять вилл на побережье Коста Смеральда, красивый дом в Москве и Нью-Йорке.