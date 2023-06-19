AKTIVO делает доступными инвестиции в коммерческую недвижимость

Компания AKTIVO была создана в 2015 году Оскаром Хартманном, одним из самых успешных венчурных инвесторов мира, с целью сделать инвестиции в коммерческую недвижимость доступными для рядового инвестора. До появления AKTIVO (АКТИВО) доступ к рынку коммерческой недвижимости был открыт только профессиональным инвесторам в связи с высокой стоимостью подобных объектов. Сегодня в фондах AKTIVO минимальный порог входа в такие объекты составляет 300 000 рублей, что дает возможность инвестировать практически каждому, кто заинтересован в сохранении денежных средств от инфляции и пассивном доходе.

Как работают ЗПИФы

AKTIVO управляет объектами торговой недвижимости через закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости и диверсифицирует свой портфель активов недвижимости благодаря стратегии «один объект = один фонд».

Стоимость объектов коммерческой недвижимости в фондах AKTIVO составляет от 160 млн до 2 млрд рублей. Очевидно, что самостоятельно такой объект приобрести трудозатратно и дорого. Эту задачу решает коллективное инвестирование в коммерческую недвижимость через ЗПИФ недвижимости. Инвесторы приобретают именные паи, предоставляющие право на долю в имуществе и доходах фонда.

Ежемесячные выплаты до 20,9% годовых

Пайщики фондов AKTIVO получают доход, складывающийся из выплат арендаторов объекта за вычетом затрат на его содержание, эксплуатацию и управление. Вся операционная деятельность осуществляется компанией AKTIVO совместно с управляющей компанией, что позволяет инвесторам не тратить свои временные ресурсы и получать самый настоящий пассивный доход. Инвестор имеет право голоса в принятии стратегических решений — например, о смене управляющей компании или продлении жизни фонда.

Почему эксперты рынка инвестиций в недвижимость рекомендуют выбирать AKTIVO

Ежемесячная выплата дохода инвесторам (выплачено уже более 2,2 млрд ₽). Возврат НДС от покупки объекта в первый год владения, распределяемый между пайщиками пропорционально их долям. Все активы фондов компании расположены на территории России и не подвержены санкциям. Все расчеты и выплаты производятся в рублях, что исключает валютные риски. Коммерческая недвижимость со временем прирастает в цене, что компенсирует большинство негативных экономических факторов. Долгосрочные договоры аренды с основным пулом арендаторов — известными российскими федеральными торговыми сетями и брендами. Многие договоры аренды имеют привязку к товарообороту, что компенсирует воздействие инфляции и позволяет инвесторам зарабатывать на росте стоимости товаров.

На сегодняшний день AKTIVO создала уже 13 фондов коммерческой недвижимости в различных городах и регионах России. Более восьми лет инвесторы доверяют свой капитал компании AKTIVO, инвестируя в надежные объекты коммерческой недвижимости.