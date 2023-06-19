AKTIVO делает доступными инвестиции в коммерческую недвижимость

Как работают ЗПИФы
AKTIVO управляет объектами торговой недвижимости через закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости и диверсифицирует свой портфель активов недвижимости благодаря стратегии «один объект = один фонд».
Стоимость объектов коммерческой недвижимости в фондах AKTIVO составляет от 160 млн до 2 млрд рублей. Очевидно, что самостоятельно такой объект приобрести трудозатратно и дорого. Эту задачу решает коллективное инвестирование в коммерческую недвижимость через ЗПИФ недвижимости. Инвесторы приобретают именные паи, предоставляющие право на долю в имуществе и доходах фонда.
Ежемесячные выплаты до 20,9% годовых
Пайщики фондов AKTIVO получают доход, складывающийся из выплат арендаторов объекта за вычетом затрат на его содержание, эксплуатацию и управление. Вся операционная деятельность осуществляется компанией AKTIVO совместно с управляющей компанией, что позволяет инвесторам не тратить свои временные ресурсы и получать самый настоящий пассивный доход. Инвестор имеет право голоса в принятии стратегических решений — например, о смене управляющей компании или продлении жизни фонда.
Почему эксперты рынка инвестиций в недвижимость рекомендуют выбирать AKTIVO
- Ежемесячная выплата дохода инвесторам (выплачено уже более 2,2 млрд ₽).
- Возврат НДС от покупки объекта в первый год владения, распределяемый между пайщиками пропорционально их долям.
- Все активы фондов компании расположены на территории России и не подвержены санкциям.
- Все расчеты и выплаты производятся в рублях, что исключает валютные риски.
- Коммерческая недвижимость со временем прирастает в цене, что компенсирует большинство негативных экономических факторов.
- Долгосрочные договоры аренды с основным пулом арендаторов — известными российскими федеральными торговыми сетями и брендами.
- Многие договоры аренды имеют привязку к товарообороту, что компенсирует воздействие инфляции и позволяет инвесторам зарабатывать на росте стоимости товаров.
На сегодняшний день AKTIVO создала уже 13 фондов коммерческой недвижимости в различных городах и регионах России. Более восьми лет инвесторы доверяют свой капитал компании AKTIVO, инвестируя в надежные объекты коммерческой недвижимости.