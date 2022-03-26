Акула из IKEA и яркие краски: во сколько в Барнауле обойдется «идеальная квартира» для большой семьи

В Барнауле на продажу выставили трехкомнатную квартиру в большом доме на ул. Гущина, 163. Информация об этом опубликована на сайте « Авито ». В объявлении сказано, что в квартире все готово к переезду новых владельцев, а по соседству живут спокойные соседи.

В Барнауле на ул. Гущина, 163 продается трехкомнатная квартира с ярким интерьером и акулой из IKEA.

В «трешке» площадью 73 кв. м помимо комнат есть большая гардеробная и ванная с теплым полом. В помещениях натяжные, многоуровневые потолки.

Ее интерьеры можно отнести к современному стилю. Они отличается индивидуальным подходом к оформлению каждой комнаты и яркими красками отдельных элементов отделки и мебели.

«Идеальная квартира для большой семьи. Заходи и живи», — отмечает автор объявления.

На фотографиях, прикрепленных к объявлению, видно: квартира обставлена современной мебелью. А на одном из диванов «сидит» знаменитая акула Блохей из IKEA, уже давно ставшая мемом.

Акулой из IKEA 2 млрд рублей. «Авито».

На фоне информации о приостановлении деятельности торговой сети, плюшевый товар оказался в дефиците. Сейчас голубую акулу продают на различных интернет-площадках. Так, на сайте «Авито» можно найти акулу из IKEA стоимостью от 990 рублей до 2 млрд рублей.

Останется ли вся обстановка вместе с мебелью и знаменитой игрушкой новым владельцам, на сайте не говорится.

Балкона в квартире нет, зато есть большой шкаф в общем коридоре.

В районе многоэтажного дома 1990 года постройки, где разместилось жилье, расположены магазины, музыкальная и художественная школы и Алтайский государственный институт культуры. А еще прямо за домом — детский сад, в шаговой доступности — парк «Эдельвейс».

Стоимость недвижимости оценили в 4,4 млн рублей, или 59,6 тыс. рублей за кв. м.