Акула из IKEA и яркие краски: во сколько в Барнауле обойдется «идеальная квартира» для большой семьи

В «трешке» площадью 73 кв. м помимо комнат есть большая гардеробная и ванная с теплым полом. В помещениях натяжные, многоуровневые потолки.
Ее интерьеры можно отнести к современному стилю. Они отличается индивидуальным подходом к оформлению каждой комнаты и яркими красками отдельных элементов отделки и мебели.
«Идеальная квартира для большой семьи. Заходи и живи», — отмечает автор объявления.
На фотографиях, прикрепленных к объявлению, видно: квартира обставлена современной мебелью. А на одном из диванов «сидит» знаменитая акула Блохей из IKEA, уже давно ставшая мемом.
На фоне информации о приостановлении деятельности торговой сети, плюшевый товар оказался в дефиците. Сейчас голубую акулу продают на различных интернет-площадках. Так, на сайте «Авито» можно найти акулу из IKEA стоимостью от 990 рублей до 2 млрд рублей.
Останется ли вся обстановка вместе с мебелью и знаменитой игрушкой новым владельцам, на сайте не говорится.
Балкона в квартире нет, зато есть большой шкаф в общем коридоре.
В районе многоэтажного дома 1990 года постройки, где разместилось жилье, расположены магазины, музыкальная и художественная школы и Алтайский государственный институт культуры. А еще прямо за домом — детский сад, в шаговой доступности — парк «Эдельвейс».
Стоимость недвижимости оценили в 4,4 млн рублей, или 59,6 тыс. рублей за кв. м.