Градсовет одобрил строительство высоток на небольшом "пятачке" рядом с "Гулливером"

Полетит ли "Челленджер"?

Архитектуру будущего жилого комплекса разработала мастерская "Концепт" Евгении Реутовой. На градосовете 23 марта она продемонстрировала вторую версию проекта — более скромную по этажности и декору фасадов в отличие от первой.

Члены градосовета нашли в этом плюс, но в целом остались недовольны.

Сергей Боженко,

зампредседателя по архитектуре комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула:

— Я не самое последнее лицо градосовета и долгое время занимаюсь формированием образа города. На мой взгляд, проблема автора в том, что он не владеет градостроительной наукой: не знает СНИПов градостроительства. Отсюда все проблемы, которые мы вынуждены решать вместе.

По словам Боженко, нужно понижать этажность домов, делать сплошную застройку улицы (не разрывать просветом между домами и не дробить ЖК на секции).

Сергей Боженко,

зампредседателя по архитектуре комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула:

— Здесь (на градосовете, — прим. ред.) прозвучала замечательная фраза: "Можно запроектировать "Челленджер" (многоразовый транспортный космический корабль, взорвался при последнем запуске в 1986 году. — прим. ред.), но полетит ли он?

На проспекте Красноармейском уже есть два "Челленджера", подчеркнул спикер. Один ТОЦ "Гулливер", второй — ЖК "Анастасия": оба "полетели" и украшают город (объекты спроектированы мастерской "Концепт". — прим. ред.). Третьего не надо, считает Боженко. Лучше сделать проект, подобный соседним домам: повторить их стилистику, этажность.

Также он рекомендует выбрать технологию строительства с несущими колоннами. Если при этом не выкладывать стены первых этажей, то полученное пространство можно приспособить для двора и парковок.

Предложив голосовать за проект, Алексей Бобров, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, подчеркнул, что “Алтайэнергожилстрой" — это социально ответственный застройщик. Члены градосовета приняли проект на условиях доработки в рабочем порядке.

Что хотят строить на Первомайском

Жилой дом на Красноармейском, 61в проектировали с самого начала застройки квартала. Он должен был соединить высотки по адресам Красноармейский, 69б и 61в. Однако для новостройки была большая площадка — тогда в этом месте не стояло гаражей и других строений, а также архитекторы рассчитывали снести корпус аграрного университета.

"Советские" планы реализовать не успели. Около десяти лет назад работать с площадкой начал "Алтайгражданпроект". Проект подготовил архитектор Владимир Золотов. Это были три круглые башни высотой в 22 этажа. Предполагалось, что на их крыше устроят открытые бассейны. Это решение успешно прошло градосовет, экспертизу и компания планировала начать строить в 2017 году.

Почему "Алтайэнергожилстрой" решил начать все с начала и разработал другой проект, на градосовете не обсуждали.

Утвержденный 23 марта с поправками проект — это два корпуса в 16 и 14 этажей и подземная парковка ближе к Красноармейскому, 69б. На ее кровле планируют устроить спортивную площадку. Также застройщик возведет еще один подземный гараж во дворе.