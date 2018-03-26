Недвижимость

Градсовет одобрил строительство высоток на небольшом "пятачке" рядом с "Гулливером"

Сегодня, 07:16.
Недвижимость

Компании "Алтайэнергожилстрой" удалось с боем согласовать с градостроительным советом проект строительства дома в микрорайоне Первомайский. Комплекс расположится на небольшом "пятачке" на Красноармейском, 69б. Высотки будут стоять впритык к соседним домам и корпусу аграрного университета (Красноармейский, 73). Члены градосовета заявили, что дома не впишутся в стилистику окружающего пространства. Однако проект в итоге приняли.

Проект дома на пр. Красноармейском, 69б.
Проект дома на пр. Красноармейском, 69б. Фото : altapress.ru.

Полетит ли "Челленджер"?

Архитектуру будущего жилого комплекса разработала мастерская "Концепт" Евгении Реутовой. На градосовете 23 марта она продемонстрировала вторую версию проекта — более скромную по этажности и декору фасадов в отличие от первой.

Члены градосовета нашли в этом плюс, но в целом остались недовольны.

Проект дома на пр. Красноармейском, 69б.
Проект дома на пр. Красноармейском, 69б.

Сергей Боженко,
зампредседателя по архитектуре комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула:

— Я не самое последнее лицо градосовета и долгое время занимаюсь формированием образа города. На мой взгляд, проблема автора в том, что он не владеет градостроительной наукой: не знает СНИПов градостроительства. Отсюда все проблемы, которые мы вынуждены решать вместе.

По словам Боженко, нужно понижать этажность домов, делать сплошную застройку улицы (не разрывать просветом между домами и не дробить ЖК на секции).

Сергей Боженко,
зампредседателя по архитектуре комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула:

— Здесь (на градосовете, — прим. ред.) прозвучала замечательная фраза: "Можно запроектировать "Челленджер" (многоразовый транспортный космический корабль, взорвался при последнем запуске в 1986 году. — прим. ред.), но полетит ли он?

Площадка на Красноармейском, для которой 10 лет не могут придумать проект дома.
Площадка на Красноармейском, для которой 10 лет не могут придумать проект дома.

На проспекте Красноармейском уже есть два "Челленджера", подчеркнул спикер. Один ТОЦ "Гулливер", второй — ЖК "Анастасия": оба "полетели" и украшают город (объекты спроектированы мастерской "Концепт". — прим. ред.). Третьего не надо, считает Боженко. Лучше сделать проект, подобный соседним домам: повторить их стилистику, этажность.

Также он рекомендует выбрать технологию строительства с несущими колоннами. Если при этом не выкладывать стены первых этажей, то полученное пространство можно приспособить для двора и парковок.

Предложив голосовать за проект, Алексей Бобров, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, подчеркнул, что “Алтайэнергожилстрой" — это социально ответственный застройщик. Члены градосовета приняли проект на условиях доработки в рабочем порядке.

Что хотят строить на Первомайском

Жилой дом на Красноармейском, 61в проектировали с самого начала застройки квартала. Он должен был соединить высотки по адресам Красноармейский, 69б и 61в. Однако для новостройки была большая площадка — тогда в этом месте не стояло гаражей и других строений, а также архитекторы рассчитывали снести корпус аграрного университета.

"Советские" планы реализовать не успели. Около десяти лет назад работать с площадкой начал "Алтайгражданпроект". Проект подготовил архитектор Владимир Золотов. Это были три круглые башни высотой в 22 этажа. Предполагалось, что на их крыше устроят открытые бассейны. Это решение успешно прошло градосовет, экспертизу и компания планировала начать строить в 2017 году.  

Дом по адресу пр. Красноармейский 61б.
Дом по адресу пр. Красноармейский 61б.

Почему  "Алтайэнергожилстрой" решил начать все с начала и разработал другой проект, на градосовете не обсуждали.

Утвержденный 23 марта с поправками проект — это два корпуса в 16 и 14 этажей и подземная парковка ближе к Красноармейскому, 69б. На ее кровле планируют устроить спортивную площадку. Также застройщик возведет еще один подземный гараж во дворе.

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