Градсовет одобрил строительство высоток на небольшом "пятачке" рядом с "Гулливером"

Компании "Алтайэнергожилстрой" удалось с боем согласовать с градостроительным советом проект строительства дома в микрорайоне Первомайский. Комплекс расположится на небольшом "пятачке" на Красноармейском, 69б. Высотки будут стоять впритык к соседним домам и корпусу аграрного университета (Красноармейский, 73). Члены градосовета заявили, что дома не впишутся в стилистику окружающего пространства. Однако проект в итоге приняли.
Полетит ли "Челленджер"?
Архитектуру будущего жилого комплекса разработала мастерская "Концепт" Евгении Реутовой. На градосовете 23 марта она продемонстрировала вторую версию проекта — более скромную по этажности и декору фасадов в отличие от первой.
Члены градосовета нашли в этом плюс, но в целом остались недовольны.
Сергей Боженко,
зампредседателя по архитектуре комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула:
— Я не самое последнее лицо градосовета и долгое время занимаюсь формированием образа города. На мой взгляд, проблема автора в том, что он не владеет градостроительной наукой: не знает СНИПов градостроительства. Отсюда все проблемы, которые мы вынуждены решать вместе.
По словам Боженко, нужно понижать этажность домов, делать сплошную застройку улицы (не разрывать просветом между домами и не дробить ЖК на секции).
Сергей Боженко,
зампредседателя по архитектуре комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула:
— Здесь (на градосовете, — прим. ред.) прозвучала замечательная фраза: "Можно запроектировать "Челленджер" (многоразовый транспортный космический корабль, взорвался при последнем запуске в 1986 году. — прим. ред.), но полетит ли он?
На проспекте Красноармейском уже есть два "Челленджера", подчеркнул спикер. Один ТОЦ "Гулливер", второй — ЖК "Анастасия": оба "полетели" и украшают город (объекты спроектированы мастерской "Концепт". — прим. ред.). Третьего не надо, считает Боженко. Лучше сделать проект, подобный соседним домам: повторить их стилистику, этажность.
Также он рекомендует выбрать технологию строительства с несущими колоннами. Если при этом не выкладывать стены первых этажей, то полученное пространство можно приспособить для двора и парковок.
Предложив голосовать за проект, Алексей Бобров, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, подчеркнул, что “Алтайэнергожилстрой" — это социально ответственный застройщик. Члены градосовета приняли проект на условиях доработки в рабочем порядке.
Что хотят строить на Первомайском
Жилой дом на Красноармейском, 61в проектировали с самого начала застройки квартала. Он должен был соединить высотки по адресам Красноармейский, 69б и 61в. Однако для новостройки была большая площадка — тогда в этом месте не стояло гаражей и других строений, а также архитекторы рассчитывали снести корпус аграрного университета.
"Советские" планы реализовать не успели. Около десяти лет назад работать с площадкой начал "Алтайгражданпроект". Проект подготовил архитектор Владимир Золотов. Это были три круглые башни высотой в 22 этажа. Предполагалось, что на их крыше устроят открытые бассейны. Это решение успешно прошло градосовет, экспертизу и компания планировала начать строить в 2017 году.
Почему "Алтайэнергожилстрой" решил начать все с начала и разработал другой проект, на градосовете не обсуждали.
Утвержденный 23 марта с поправками проект — это два корпуса в 16 и 14 этажей и подземная парковка ближе к Красноармейскому, 69б. На ее кровле планируют устроить спортивную площадку. Также застройщик возведет еще один подземный гараж во дворе.
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