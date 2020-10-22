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Недвижимость

«Алтайкровля» с молотка. Имущество компании бывших депутатов из Новоалтайска выставили на аукцион

Недвижимость обанкротившейся компании «Алтайкровля» выставили на продажу за 250,7 млн рублей. Информация об этом появилась на портале торги-россии.рф. Прием заявок стартовал 20 октября и продлится до 24 ноября включительно. Аукцион пройдет с 27 по 28 ноября этого года.

"Алтайкровля".
"Алтайкровля".

Скандал за скандалом

«Алтайкровля» принадлежала семье известных алтайских предпринимателей Рыжаков. Ее глава Николай Рыжак (умер в 2018 году) в разное время был депутатом АКЗС и Госдумы от партии «Единая Россия». Его сын Евгений Рыжак тоже был депутатом АКЗС.

Николай Рыжак.
Николай Рыжак.
Олег Богданов

Завод находится рядом с Новоалтайском, где и была зарегистрирована компания «Алтайкровля» вплоть до 2011 года. После этого юрлицо сменило прописку на московскую.

В июне 2017-го у завода появился долг перед 938 работниками на общую сумму более 12 млн рублей. Предприятием заинтересовалась прокуратура, после чего сотрудники «Алтайкровли» наконец получили честно заработанные деньги.

Ранее компания фигурировала в другом скандале. 12 млн рублей недосчитались поставщики бумаги из Новосибирска.

Вырубки леса.
Вырубки леса.
altaipriroda.ru

Более того, «Алтайкровля» в том же 2017 году вела вырубки в районе поселков Новосиликатный, Пригородный, Власиха и неподалеку от бывшего санатория «Энергетик». Все было законно, но у барнаульцев происходящее вызвало недовольство. Экологи и общественники даже пытались призвать к совести арендатора участков леса и добиться, чтобы он добровольно ограничил рубки бора.

В 2018 году за попытку дать взятку приставу арестовали сына депутата, члена совета директоров «Алтайкровли» Евгения Рыжака. По данным следствия, он предложил приставу 300 тыс. рублей за возможность распоряжаться имуществом. А именно понижающей электрической подстанции, расположенной в Новоалтайске. Компания задолжала государству 95 миллионов рублей налогов и на ее имущество наложили арест.

Евгений Рыжак.
Евгений Рыжак.
Олег Богданов

Предприниматель хотел продать объект, чтобы частично рассчитаться с долгами. Однако сотрудница ФСПП обратилась в полицию и предприниматель не смог довести дело до конца. В ноябре 2018 года бизнесмена признали виновным в даче взятки судебному приставу и назначили ему наказание в 20 млн рублей штрафа.

Банкротство «Алтайкровли»

Кстати, иски о признании компании банкротом неоднократно поступали в Арбитражные суды Москвы и Алтайского края. Помимо июльского обращения «Газпром газораспределение Барнаул», которое было прекращено, в суд обратилась инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Москве. Заявление приняли.

Чуть позже свои претензии в рамках данного дела заявили компании «РН-Спектр», «Картон и бумага», общественная организация «Вместе против рака». По формальным признакам суд принял не все заявления к рассмотрению.

Арбитражный суд Москвы.
Арбитражный суд Москвы.
www.angi.ru

В итоге Арбитражный суд Москвы в феврале 2019 года вынес решение признать компанию «Алтайкровля» банкротом. Арбитражным управляющим был назначен представитель организации «Синергия» Андрей Шаповалов.

В реестр требований кредиторов должника включены 9 кредиторов на общую сумму более 950 млн рублей. В качестве кредиторов в деле о банкротстве значатся Федеральная налоговая служба, администрация Тальменского района, компании «ЮниКредитБанк», «Спецстрой», «Маркет», «Экодомстрой», «Акбарс» и т. д.

Почти «гаражная» распродажа

Имущественный комплекс оценили в 213,5 млн рублей. Шаг аукциона назначили в 5% от начальной стоимости — 10,6 млн. рублей.

С молотка уйдут три участка &quot;Алтайкровли&quot; в промзоне Новоалтайска.
С молотка уйдут три участка «Алтайкровли» в промзоне Новоалтайска.
торги-россии.рф.

В сопроводительной документации указано более 400 позиций. Если не вдаваться в подробности, то покупатель может претендовать на здание завода «Алтайкровли», расположенный в Новоалтайске на ул. Вагоностроительная, 9, общей площадью 18,9 тыс. кв. м с оборудованием, цехами, гаражами, пристройками, складами, железнодорожными путями и т.д.

Земля под объектом, площадью 2,4 тыс. кв. м тоже продается. Плюс здесь же, но по другим адресам — ул. Дорожная, 100, 106, 110 — с молотка уйдут три участка в промзоне Новоалтайска общей площадью 250,7 тыс. кв. м.

Новоалтайский завод с историей

В 1960 году в Новоалтайске началось строительство картоннорубероидного завода. С 1980-го он выпустил первые партии продукции. Тогда предприятие специализировалось на производстве картона, а затем сконцентрировалось еще и на строительных материалах.

Картонная коробка.
Картонная коробка.
pixabay.com.

В 2007 году завод поменял специализацию на целлюлозно-бумажную и деревоперерабатывающую, включающую выпуск бумаги, картона, гофрокартона и изделий из него.

Справка

Кстати, именно «Алтайкровля» выпускала продукцию под известной когда-то в Алтайском крае маркой «Tosa». Под таким названием выходили бумажные платочки, туалетная бумага, рулонные полотенца, салфетки. В 2013 году даже вышла премиальная линейка туалетной бумаги в упаковке с черно-белым дизайном.

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