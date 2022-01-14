14 января -21°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Алтайская прокуратура обвинила москвича в хищении 78 млн рублей

Прокуратура Республики Алтай утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы, заявили в ведомстве. Он обвиняется по статье мошенничество.

Деньги. Криминал.
Деньги. Криминал.
pixabay.com.

В 2018 году обвиняемый убедил гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай в том, что может обеспечить заключение крупных строительных контрактов, рефинансирование кредитов и всячески содействовать улучшению и восстановлению финансового положения агентства.

За это он запросил 78 млн рублей, но никаких обязательств исполнять не намеревался, а деньги просто похитил.

Как заметили «Новости Горного Алтая», в указанный период Агентством руководил Михаил Карпенко, сообщник бывшего вице-премьера Республики Алтая Роберта Пальталлера во взяточничестве.

Подробнее о том, кто такой Карпенко и как он «наследил» в Алтайском крае, altapress.ru писал ранее.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость