Алтайская прокуратура обвинила москвича в хищении 78 млн рублей

Прокуратура Республики Алтай утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы, заявили в ведомстве. Он обвиняется по статье мошенничество.

В 2018 году обвиняемый убедил гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай в том, что может обеспечить заключение крупных строительных контрактов, рефинансирование кредитов и всячески содействовать улучшению и восстановлению финансового положения агентства.

За это он запросил 78 млн рублей, но никаких обязательств исполнять не намеревался, а деньги просто похитил.

Как заметили «Новости Горного Алтая», в указанный период Агентством руководил Михаил Карпенко, сообщник бывшего вице-премьера Республики Алтая Роберта Пальталлера во взяточничестве.

Подробнее о том, кто такой Карпенко и как он «наследил» в Алтайском крае, altapress.ru писал ранее.