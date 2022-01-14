Алтайская прокуратура обвинила москвича в хищении 78 млн рублей

В 2018 году обвиняемый убедил гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай в том, что может обеспечить заключение крупных строительных контрактов, рефинансирование кредитов и всячески содействовать улучшению и восстановлению финансового положения агентства.
За это он запросил 78 млн рублей, но никаких обязательств исполнять не намеревался, а деньги просто похитил.
Как заметили «Новости Горного Алтая», в указанный период Агентством руководил Михаил Карпенко, сообщник бывшего вице-премьера Республики Алтая Роберта Пальталлера во взяточничестве.
Подробнее о том, кто такой Карпенко и как он «наследил» в Алтайском крае, altapress.ru писал ранее.