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Алтайские эксперты рассказали, как выгодно продать или купить квартиру, не покидая ее пределы

Режим самоизоляции — не повод отказываться от интересных сделок, уверены риэлторы оператора недвижимости «Перспектива24» на Алтае. Тем более сейчас, в сложные для экономики времена, инвестиции в недвижимость как никогда актуальны. Как в «карантинном» режиме проходят необходимые процедуры — максимально подробно на самые популярные вопросы ответил генеральный директор «Перспективы24» на Алтае Дмитрий Дворядкин.

Недвижимость.
Недвижимость.
Анна Зайкова.

— Риэлторы сейчас работают?

— Да. 10 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, которым расширил список разрешенных для работы в условиях коронавируса видов деятельности. В список добавилось предоставление услуг по продаже и аренде движимого и недвижимого имущества.

То есть работа агентств недвижимости и риэлторов официально разрешена. Разумеется, при соблюдении необходимых санитарных норм и требований безопасности.

Хотелось бы поблагодарить правительство Алтайского края за такую возможность. Уверены, это решение пойдет всем только на пользу.

— Как мне выбрать квартиру удаленно?

— Поскольку сейчас выходить на улицу нельзя, мы предлагаем нашим клиентам популярную услугу — видеообзор квартиры. Вы можете сидеть дома и рассматривать интересные варианты со своего смартфона или компьютера.

Обзоры квартир наши агенты регулярно выкладывают наYoutube-канале «Перспектива24- Барнаул». Также мы часто просим собственников жилья сделать подробную экскурсию для наших клиентов.

Некоторые новостройки, например от застройщиков «Союз» и «Вира-строй», предлагают виртуальные экскурсии по своим новостройкам. Это тоже очень удобно.

Отметим также, что мы работаем не только в Барнауле, но и в Бийске и в Новоалтайске.

— Можно ли потом посмотреть понравившуюся квартиру?

— Да, если вы определились с вариантом, мы готовы обеспечить безопасный просмотр квартиры — с масками, перчатками, антисептиками.

— Как происходят сделки по покупке недвижимости?

— После выбора квартиры создается отдельный чат с продавцом и покупателем, а также с риэлтором и юристом. В нем можно высказывать свои пожелания по поводу сделки, обсуждать важные моменты по видеоконференции.

Когда все договорённости достигнуты, оформляются необходимые документы, предварительный договор и соглашение об авансе — его можно также перечислить дистанционно.

Конечно, если вы берете квартиру в ипотеку, в банк придется прийти лично. Многие отделения сейчас открыты, хоть и работают в ограниченном режиме или по предварительной записи.

— Я могу сейчас продать квартиру онлайн?

— Безусловно. В режиме самоизоляции сделки по продаже не сошли на нет, как думаю многие. Мы видим существенный спрос, поэтому очень важно сейчас реагировать на него, опередить «конкурентов».

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0

— Как происходит продажа?

— На первом этапе мы связываемся с продавцом по видеосвязи, обсуждаем план работы, заключаем удаленно договор, размещаем на своих проверенных платформах объявления о продаже.

Затем мы просим хозяина сделать для потенциальных клиентов видеоэкскурсию по дому. Перед этим необходимо провести хоумстейджинг — процедуру по улучшению привлекательности жилья.

Например, нужно «обезличить» квартиру — убрать из виду все вещи, которые могут напоминать о прежних владельцах. Как мы говорим, комнаты должны быть похожи на номер в отеле — так жилье будет намного привлекательнее для потенциального клиента, ему будет проще представлять свое обустройство в ней.

Есть даже специальные лайфхаки по фотосъемке квартиры. Например, лучше всего снять из нескольких углов, чтобы была видна вся комната. При этом нужно включить весь свет.

— Мне все-таки придется выходить из квартиры?

— Да, в некоторых случаях без личного участия владельца или покупателя не обойтись. Например, при оформлении ипотеки или для создания электронной подписи.

Но все остальные встречи и сделки, которые можно решить дистанционно, переведены на этот уровень.

Думаем, многие оценят удобство таких взаимоотношений, и после пандемии многие продолжат пользоваться исключительно онлайн-услугами риэлторов. Поэтому у нас в планах только совершенствовать такой вид коммуникации.

Агентство недвижимости «Перспектива 24»

Дмитрий Дворядкин,
генеральный директор оператора недвижимости «Перспектива24» на Алтае:

Хотелось бы также обратиться к жителям Алтая, особенно к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию — остался без работы или зарплаты, попал под сокращение и так далее.

До окончания карантина «Перспектива24» на Алтае будет проводить онлайн-обучение. Не упустите возможность получить новую профессию риэлтора, которая будет приносить стабильный доход в будущем!

Подробности об обучении можно найти здесь: barnaul.perspektiva24.com

Если Вы хотите выгодно купить или продать недвижимость в Барнауле или просто быть в курсе цен и трендов на рынке недвижимости — обращайтесь!

Информация о недвижимости Барнаула здесь.

Запись на консультацию по телефону: +7 (3852) 590−120 в Барнауле.

Звоните прямо сейчас!

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