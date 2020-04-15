Алтайские эксперты рассказали, как выгодно продать или купить квартиру, не покидая ее пределы

Режим самоизоляции — не повод отказываться от интересных сделок, уверены риэлторы оператора недвижимости «Перспектива24» на Алтае. Тем более сейчас, в сложные для экономики времена, инвестиции в недвижимость как никогда актуальны. Как в «карантинном» режиме проходят необходимые процедуры — максимально подробно на самые популярные вопросы ответил генеральный директор «Перспективы24» на Алтае Дмитрий Дворядкин.

— Риэлторы сейчас работают?

— Да. 10 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, которым расширил список разрешенных для работы в условиях коронавируса видов деятельности. В список добавилось предоставление услуг по продаже и аренде движимого и недвижимого имущества.

То есть работа агентств недвижимости и риэлторов официально разрешена. Разумеется, при соблюдении необходимых санитарных норм и требований безопасности.

Хотелось бы поблагодарить правительство Алтайского края за такую возможность. Уверены, это решение пойдет всем только на пользу.

— Как мне выбрать квартиру удаленно?

— Поскольку сейчас выходить на улицу нельзя, мы предлагаем нашим клиентам популярную услугу — видеообзор квартиры. Вы можете сидеть дома и рассматривать интересные варианты со своего смартфона или компьютера.

Обзоры квартир наши агенты регулярно выкладывают наYoutube-канале «Перспектива24- Барнаул». Также мы часто просим собственников жилья сделать подробную экскурсию для наших клиентов.

Некоторые новостройки, например от застройщиков «Союз» и «Вира-строй», предлагают виртуальные экскурсии по своим новостройкам. Это тоже очень удобно.

Отметим также, что мы работаем не только в Барнауле, но и в Бийске и в Новоалтайске.

— Можно ли потом посмотреть понравившуюся квартиру?

— Да, если вы определились с вариантом, мы готовы обеспечить безопасный просмотр квартиры — с масками, перчатками, антисептиками.

— Как происходят сделки по покупке недвижимости?

— После выбора квартиры создается отдельный чат с продавцом и покупателем, а также с риэлтором и юристом. В нем можно высказывать свои пожелания по поводу сделки, обсуждать важные моменты по видеоконференции.

Когда все договорённости достигнуты, оформляются необходимые документы, предварительный договор и соглашение об авансе — его можно также перечислить дистанционно.

Конечно, если вы берете квартиру в ипотеку, в банк придется прийти лично. Многие отделения сейчас открыты, хоть и работают в ограниченном режиме или по предварительной записи.

— Я могу сейчас продать квартиру онлайн?

— Безусловно. В режиме самоизоляции сделки по продаже не сошли на нет, как думаю многие. Мы видим существенный спрос, поэтому очень важно сейчас реагировать на него, опередить «конкурентов».

Недвижимость. Ключи от квартиры. СС0

— Как происходит продажа?

— На первом этапе мы связываемся с продавцом по видеосвязи, обсуждаем план работы, заключаем удаленно договор, размещаем на своих проверенных платформах объявления о продаже.

Затем мы просим хозяина сделать для потенциальных клиентов видеоэкскурсию по дому. Перед этим необходимо провести хоумстейджинг — процедуру по улучшению привлекательности жилья.

Например, нужно «обезличить» квартиру — убрать из виду все вещи, которые могут напоминать о прежних владельцах. Как мы говорим, комнаты должны быть похожи на номер в отеле — так жилье будет намного привлекательнее для потенциального клиента, ему будет проще представлять свое обустройство в ней.

Есть даже специальные лайфхаки по фотосъемке квартиры. Например, лучше всего снять из нескольких углов, чтобы была видна вся комната. При этом нужно включить весь свет.

— Мне все-таки придется выходить из квартиры?

— Да, в некоторых случаях без личного участия владельца или покупателя не обойтись. Например, при оформлении ипотеки или для создания электронной подписи.

Но все остальные встречи и сделки, которые можно решить дистанционно, переведены на этот уровень.

Думаем, многие оценят удобство таких взаимоотношений, и после пандемии многие продолжат пользоваться исключительно онлайн-услугами риэлторов. Поэтому у нас в планах только совершенствовать такой вид коммуникации.

Агентство недвижимости «Перспектива 24»

Дмитрий Дворядкин,

генеральный директор оператора недвижимости «Перспектива24» на Алтае:

Хотелось бы также обратиться к жителям Алтая, особенно к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию — остался без работы или зарплаты, попал под сокращение и так далее. До окончания карантина «Перспектива24» на Алтае будет проводить онлайн-обучение. Не упустите возможность получить новую профессию риэлтора, которая будет приносить стабильный доход в будущем!

Подробности об обучении можно найти здесь: barnaul.perspektiva24.com

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