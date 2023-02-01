Алтайские строители еще не готовы перейти на новый метод ценообразования. Чем это грозит

25 февраля 2023 года строительная отрасль в крае переходит на ресурсно-индексный метод. Теперь при составлении смет строители должны брать цены из единой системы, где поставщики указывают цены на свою продукцию. Однако, как рассказала президент ассоциации «Алтайские строители» Зинаида Герасимович, в регионе это делают далеко не все производители.

Поставщики и производители должны отчитываться о стоимости продукции в «Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве». По задумке, ее данные и должны отражать текущую стоимость материалов.

Сделали это для того, чтобы максимально приблизить стоимость работ на объектах капитального строительства к рыночной стоимости и повысить точность контрактов. Ведь без разумной цены застройщики не рискуют браться за проекты.

«Сегодня по Алтайскому краю заполняемость ФГИС ЦС всего 6%. Всего лишь! — возмутилась Зинаида Герасимович на заседании Союза строителей региона.

Она объяснила, что без этой базы определение сметной стоимости может оказаться бессмысленным занятием.

«Законодательство говорит, что если нет текущей стоимости материалов в системе, то заказчик должен провести конъюктурный анализ, взять три предложения, составить протокол и т. д, и т. п., — перечислила Герасимович. — На проектирование и составление сметы уйдет год, два, три? За это время стоимость материалов точно поменяется».

Напомним, что Алтайский край входит в число пилотных регионов, которые вводят новый метод ценообразования.