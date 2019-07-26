Алтайские строители готовятся к празднику

Уже более 60 лет во второе воскресение августа в нашей стране отмечается День строителя.

Союз строителей Алтайского края традиционно собирает все профессиональное сообщество региона, чтобы вместе отметить праздник, подвести итоги, наградить лучших работников.

Сегодня строительная отрасль одна из ведущих в экономике региона. По данным статистики в строительном комплексе края трудится около 20 000 человек.

День строителя. Фото: Союз строителей Алтайского края.

Отпраздновать свой профессиональный праздник соберутся не только строители, но и архитекторы, инженеры, подрядчики, проектировщики, производители строительных материалов и все, кто имеет отношение к этой важной профессии, всего приглашено более 500 человек.

Планируется, что поздравят строителей Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко. Среди гостей мероприятия руководители краевых министерств и ведомств, депутаты АКЗС, руководители муниципалитетов, представители банковского сектора, ресурсоснабжающих организаций, образовательных учреждений, ветераны отрасли, журналисты.

День строителя. Фото: Союз строителей Алтайского края.

Союз строителей Алтайского края подведет итоги конкурса «Лидер отрасли». Будут отмечены предприятия достигшие высоких показателей по вводу жилья, по объему выполнения работ в рамках генподряда, по объему выпускаемой продукции.

Запланирована выставка архитектурных макетов новых жилых комплексов, которые в ближайшем будущем украсят Барнаул.

День строителя. Фото: Союз строителей Алтайского края.

Организаторами мероприятия выступают Союз строителей Алтайского края, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Информационный партнер — ИД «Алтапресс».

Торжественное собрание состоится 7 августа 2019 года в 15.00 в ДК города Барнаула (Антона Петрова 146А), сбор гостей в 14.00.

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в праздничном мероприятии. Вход бесплатный, по предварительной регистрации по телефону 29−60−38 или по электронной почте stroiteli-112@mail.ru.