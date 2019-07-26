Алтайские строители готовятся к празднику

Союз строителей Алтайского края традиционно собирает все профессиональное сообщество региона, чтобы вместе отметить праздник, подвести итоги, наградить лучших работников.
Сегодня строительная отрасль одна из ведущих в экономике региона. По данным статистики в строительном комплексе края трудится около 20 000 человек.
Отпраздновать свой профессиональный праздник соберутся не только строители, но и архитекторы, инженеры, подрядчики, проектировщики, производители строительных материалов и все, кто имеет отношение к этой важной профессии, всего приглашено более 500 человек.
Планируется, что поздравят строителей Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко. Среди гостей мероприятия руководители краевых министерств и ведомств, депутаты АКЗС, руководители муниципалитетов, представители банковского сектора, ресурсоснабжающих организаций, образовательных учреждений, ветераны отрасли, журналисты.
Союз строителей Алтайского края подведет итоги конкурса «Лидер отрасли». Будут отмечены предприятия достигшие высоких показателей по вводу жилья, по объему выполнения работ в рамках генподряда, по объему выпускаемой продукции.
Запланирована выставка архитектурных макетов новых жилых комплексов, которые в ближайшем будущем украсят Барнаул.
Организаторами мероприятия выступают Союз строителей Алтайского края, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Информационный партнер — ИД «Алтапресс».
Торжественное собрание состоится 7 августа 2019 года в 15.00 в ДК города Барнаула (Антона Петрова 146А), сбор гостей в 14.00.
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в праздничном мероприятии. Вход бесплатный, по предварительной регистрации по телефону 29−60−38 или по электронной почте stroiteli-112@mail.ru.