Алтайские власти снова ищут подрядчика для строительства театра кукол "Сказка"

Согласно техническому заданию, подрядчик должен снести старое здания и возвести новое со всеми коммуникациями и инфраструктурой. Новый зрительный вместит 200 человек.

Кроме того, нужно будет закупить систему озвучивания фойе, видеопроекции, звукоусиления и постановочного освещения. Также подрядчик должен благоустроить и озеленить территорию.

Торги пройдут 4 декабря. В документах говорится, что подрядчик должен выполнить работы за полтора года.

Altapress.ru писал, что предыдущий аукцион по выбору подрядчика признали несостоявшимся из-за того, что единственный участник торгов — компания "Новострой"— не предоставил все необходимые документы.

В июне Алтайский театр кукол "Сказка" обрел временное пристанище в бывшем кинотеатре "Родина". В декабре 2016 года губернатор Алтайского края Александр Карлин раскритиковал подчиненных за излишнюю дороговизну проекта. Тогда на строительство нового здания театра предполагалось потратить более 400 млн рублей.