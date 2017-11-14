Алтайские власти снова ищут подрядчика для строительства театра кукол "Сказка"

В Барнауле вновь объявили аукцион на строительство театра кукол "Сказка". Цена контракта составляет 297 млн рублей, сообщается на сайте региональных госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен снести старое здания и возвести новое со всеми коммуникациями и инфраструктурой. Новый зрительный вместит 200 человек.
Кроме того, нужно будет закупить систему озвучивания фойе, видеопроекции, звукоусиления и постановочного освещения. Также подрядчик должен благоустроить и озеленить территорию.
Торги пройдут 4 декабря. В документах говорится, что подрядчик должен выполнить работы за полтора года.
Altapress.ru писал, что предыдущий аукцион по выбору подрядчика признали несостоявшимся из-за того, что единственный участник торгов — компания "Новострой"— не предоставил все необходимые документы.
В июне Алтайский театр кукол "Сказка" обрел временное пристанище в бывшем кинотеатре "Родина". В декабре 2016 года губернатор Алтайского края Александр Карлин раскритиковал подчиненных за излишнюю дороговизну проекта. Тогда на строительство нового здания театра предполагалось потратить более 400 млн рублей.
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