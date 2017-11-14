Недвижимость

Алтайские власти снова ищут подрядчика для строительства театра кукол "Сказка"

Сегодня, 13:49.
Недвижимость

В Барнауле вновь объявили аукцион на строительство театра кукол "Сказка". Цена контракта составляет 297 млн рублей, сообщается на сайте региональных госзакупок.

Первый эскиз проекта театра кукол "Сказка".
Первый эскиз проекта театра кукол "Сказка". Фото : barnaul.org.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен снести старое здания и возвести новое со всеми коммуникациями и инфраструктурой. Новый зрительный вместит 200 человек.

Кроме того, нужно будет закупить систему озвучивания фойе, видеопроекции, звукоусиления и постановочного освещения. Также подрядчик должен благоустроить и озеленить территорию.

Торги пройдут 4 декабря. В документах говорится, что подрядчик должен выполнить работы за полтора года. 

Altapress.ru писал, что предыдущий аукцион по выбору подрядчика признали несостоявшимся из-за того, что единственный участник торгов — компания "Новострой"— не предоставил все необходимые документы.

В июне Алтайский театр кукол "Сказка" обрел временное пристанище в бывшем кинотеатре "Родина". В декабре 2016 года губернатор Алтайского края Александр Карлин раскритиковал подчиненных за излишнюю дороговизну проекта. Тогда на строительство нового здания театра предполагалось потратить более 400 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Гущина, 175 ул. Гущина, 175