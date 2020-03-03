Алтайским застройщикам приходится продавать жилье ниже себестоимости

Алтайские застройщики вынуждены продавать квартиры в многоэтажках ниже себестоимости, пишет «Алтайский портал недвижимости».

В регионе полная стоимость строительства одного квадрата в жилом доме составляет в среднем 45 292 рубля. При этом рыночные показатели предложений — 44 901 рубль.

Эксперты говорят, что из-за низкой платежеспособности жителей края строителям приходится удерживать цены на таком уровне. При этом себестоимость постоянно растет за счет удорожания материалов, монтажных работ, земель и так далее.

Статистика относится только к жилым домам массового спроса (крупнопанельным, монолитным и объемно-блочным с типовыми проектами модернизированных серий, высотой 9−16 этажей) с базовой отделкой.

В среднем по России полная стоимость строительства — 50 294 рублей, средняя стоимость на первичном рынке — 54 254 рублей, на вторичном рынке — 60 726 рублей.