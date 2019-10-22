Алтайский край оказался регионом с самым доступным загородным жильем

Аналитики Avito выяснили, что в Алтайском крае продаются самые дешевые загородные дома и дачи. По стоимости коттеджей и таунхаусов регион не в лидерах, но в первой десятке.

Дома

В среднем загородный дом в Алтайском крае стоит 1 млн рублей. За год цена на такую недвижимость не изменилась. Это самый доступный ценник по стране. Дороже всего — в Крыму и Московской области (4,1 млн рублей).

По России средняя стоимость составляет около 1,95 млн рублей.

Дачи

Самые доступные по цене варианты покупки загородной недвижимости — это дачи в Алтайском крае. В среднем можно приобрести дачный домик за 250 тыс. рублей. В то же время средняя цена дач в Московской и Ленинградской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае превышает миллион рублей.

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Коттеджи

Коттеджи — самая дорогая загородная недвижимость. По их доступности лидируют Ставропольский край (2,2 млн рублей) и Ростовская область (2,9 млн рублей). В Алтайском крае — 4,6 млн рублей (3 строчка рейтинга).

В Московской области коттедж в среднем стоит 12 млн рублей.

Таунхаусы

В Алтайском крае стоимость таунхаусов снизилась на 32% и составляет 3,9 млн рублей.

Наиболее низкие цены на таунхаусы в Ставропольском крае (2,9 млн рублей), Ростовской области (3,2 млн рублей) и Башкортостане (3,3 млн рублей). В топе по самым высоким ценам помимо Московской области (9,5 млн. рублей), находятся Омская (8,4 млн рублей) и Иркутская область (7,4 млн рублей).