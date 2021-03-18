Алтайский край попал в список регионов, где наблюдается дефицит новостроек

Башкортостан, Краснодарский, Пермский и Алтайский края, а также Саратовская область являются теми регионам России, в которых покупательский спрос на квартиры в новостройках на сегодняшний день кратно превышает предложение, считают эксперты РИА «Недвижимость» .

Руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев отметил, что в феврале 2021 года в Башкортостане количество запросов потенциальных покупателей на рынке «первички» было в несколько раз выше существующих объявлений.

Кроме того, по словам эксперта, серьезный дисбаланс был зафиксирован в Пермском крае, Саратовской области и Алтайском крае, где в феврале спрос многократно превысил объем предложения.

Спрос превалирует над предложением и в Краснодарском крае, пишет «Росбалт». Относительно апреля 2020 года, когда стартовала программа льготной ипотеки, потребительский интерес к покупке жилья здесь вырос на 35%, а предложение уменьшилось на 2%.

Лидером среди российских городов по темпам роста цен на вторичное жилье стал в феврале Нижний Новгород.