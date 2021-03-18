Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 марта -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Алтайский край попал в список регионов, где наблюдается дефицит новостроек

Башкортостан, Краснодарский, Пермский и Алтайский края, а также Саратовская область являются теми регионам России, в которых покупательский спрос на квартиры в новостройках на сегодняшний день кратно превышает предложение, считают эксперты РИА «Недвижимость».

Новостройки в Барнауле.
Новостройки в Барнауле.
Altapress.ru

Руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев отметил, что в феврале 2021 года в Башкортостане количество запросов потенциальных покупателей на рынке «первички» было в несколько раз выше существующих объявлений.

Кроме того, по словам эксперта, серьезный дисбаланс был зафиксирован в Пермском крае, Саратовской области и Алтайском крае, где в феврале спрос многократно превысил объем предложения.

Спрос превалирует над предложением и в Краснодарском крае, пишет «Росбалт». Относительно апреля 2020 года, когда стартовала программа льготной ипотеки, потребительский интерес к покупке жилья здесь вырос на 35%, а предложение уменьшилось на 2%.

Лидером среди российских городов по темпам роста цен на вторичное жилье стал в феврале Нижний Новгород.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость