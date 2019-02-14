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Недвижимость

Алтайский край пожаловался на старение граждан в очереди на жилье

Комитет палаты регионов собрал информацию о том, как работает программа по обеспечению жильем молодых семей. Выяснилось, что в Алтайском крае из очереди из-за превышения предельного возраста участия выбывает до 90% семей. В Совет Федерации подготовлены предложения по исправлению ситуации по всей стране, пишет «Парламентская газета».

Многие семьи, дожидаясь своей очереди, перестают быть "молодыми".
Многие семьи, дожидаясь своей очереди, перестают быть "молодыми".
Анна Зайкова

В чем проблема

Председатель Комитета палаты регионов по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов отметил, около 90% семей вылетают из программы не только в Алтайском крае, но и Оренбургской, Самарской областях и Чеченской Республике. Средний срок очереди 7−9 лет, уточнил он. Он полагает, что одна из причин: приоритет многодетных семей.

Что нужно поменять

Передать полномочия регионам по распределению денежных средств, выделенных на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» как в отношении федерального финансирования, так и в отношении регионального.

Установить соотношение 75% федеральных средств и 25% региональных.

Предусмотреть отдельные очереди для многодетных молодых семей и для молодых семей с 1 и 2 детьми.

Ввести механизм перечисления средств на блокированные счета для расчет с подрядчиками, которых наняли для строительства индивидуального жилья.

Ввести механизм, по которому молодые семьи будут восстановлены в очереди или их право на улучшение жилищных условий будет обеспечено иным способом, если подрядчик не выполнил обязательства.

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