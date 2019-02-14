Алтайский край пожаловался на старение граждан в очереди на жилье

Комитет палаты регионов собрал информацию о том, как работает программа по обеспечению жильем молодых семей. Выяснилось, что в Алтайском крае из очереди из-за превышения предельного возраста участия выбывает до 90% семей. В Совет Федерации подготовлены предложения по исправлению ситуации по всей стране, пишет « Парламентская газета ».

В чем проблема

Председатель Комитета палаты регионов по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов отметил, около 90% семей вылетают из программы не только в Алтайском крае, но и Оренбургской, Самарской областях и Чеченской Республике. Средний срок очереди 7−9 лет, уточнил он. Он полагает, что одна из причин: приоритет многодетных семей.

Что нужно поменять

Передать полномочия регионам по распределению денежных средств, выделенных на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» как в отношении федерального финансирования, так и в отношении регионального.

Установить соотношение 75% федеральных средств и 25% региональных.

Предусмотреть отдельные очереди для многодетных молодых семей и для молодых семей с 1 и 2 детьми.

Ввести механизм перечисления средств на блокированные счета для расчет с подрядчиками, которых наняли для строительства индивидуального жилья.

Ввести механизм, по которому молодые семьи будут восстановлены в очереди или их право на улучшение жилищных условий будет обеспечено иным способом, если подрядчик не выполнил обязательства.