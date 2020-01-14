Алтайский край войдет в «пилот» по строительству частных домов

Алтайский край вошел в пятерку регионов, которые в 2020 году присоединятся к пилотному проекту развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС), пишет ТАСС. Суть его в том, что в сфере строительства частных домов должны появиться застройщики.

Большинство частных домов люди строят своими руками или с привлечением частных бригад. В этой сфере должны появиться застройщики, которые, как и для многоквартирных домов, будут открывать эскроу-счета, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

«Это нужно для того, чтобы люди, которые принимают решение жить в индивидуальном доме, могли получить ипотеку по такой же ставке, как и люди, которые покупают квартиру в ипотеку в многоквартирном многоэтажном доме», — пояснил чиновник.

При этом он не ожидает в течение ближайших лет большого вклада от программы в общий объем выдачи ипотечных кредитов.

«Развитие ИЖС — это не только ипотека, это еще и правильные, сделанные по стандартам планировки микрорайонов, качественная среда, финансирование инженерной инфраструктуры — в первую очередь дороги и электричество, чтобы районы начинали строиться», — отметил Стасишин.