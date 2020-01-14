Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 января -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Алтайский край войдет в «пилот» по строительству частных домов

Алтайский край вошел в пятерку регионов, которые в 2020 году присоединятся к пилотному проекту развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС), пишет ТАСС. Суть его в том, что в сфере строительства частных домов должны появиться застройщики.

Недвижимость. Загородный дом.
Недвижимость. Загородный дом.
СС0

Большинство частных домов люди строят своими руками или с привлечением частных бригад. В этой сфере должны появиться застройщики, которые, как и для многоквартирных домов, будут открывать эскроу-счета, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

«Это нужно для того, чтобы люди, которые принимают решение жить в индивидуальном доме, могли получить ипотеку по такой же ставке, как и люди, которые покупают квартиру в ипотеку в многоквартирном многоэтажном доме», — пояснил чиновник.

При этом он не ожидает в течение ближайших лет большого вклада от программы в общий объем выдачи ипотечных кредитов.

«Развитие ИЖС — это не только ипотека, это еще и правильные, сделанные по стандартам планировки микрорайонов, качественная среда, финансирование инженерной инфраструктуры — в первую очередь дороги и электричество, чтобы районы начинали строиться», — отметил Стасишин.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость