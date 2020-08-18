Алтайский край вырвался в лидеры по количеству льготных ипотечников

Одним из основных факторов, повлиявших на рынок ипотечного кредитования справедливо названа госипотека на новостройки по рекордно низкой ставке в 6,5%.
23 апреля председателем правительства Михаилом Мишустиным было подписано постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Ставка по ней действует на весь срок кредитования. Первоначальный взнос составил 20% от стоимости квартиры. Для его внесения правительство разрешило использовать материнский капитал.
При этом, в регионах сумма кредита не должна превышать 3 млн рублей. Россияне могут купить квартиру у застройщика в возводимом жилом здании по договору долевого участия или договору цессии (уступки требований). Также программа предполагает приобретение уже готовой квартиры в новостройке.
Спрос на льготную ипотеку пока растет
В России уже в первые два месяца реализации программы была использована четверть запланированного на эти цели финансирования. По данным «ДОМ.РФ» на госипотеку на сегодня приходится 70% выданных на новостройки кредитов.
Что касается Алтайского края, то по информации Центробанка, за первое полугодие 2020 года в регионе кредитные организации выдали под залог прав требования по договору долевого участия 3091 кредит на сумму 5,7 млрд рублей.
Эти данные на 48,5% превышают показатели того же периода прошлого года по количеству кредитов и на 50,4% по объему.
Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк в Алтайском крае отмечает, что с января по май 2020 года только их организация выдала 910 кредитов на покупку жилья в новостройках на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За аналогичный период 2019 года банк выдал 644 ипотечных кредита на общую сумму около 1,1 млрд рублей.
В то же время до исторического минимума в Алтайском крае снизилась ставка на готовые квартиры. Средняя цифра за первое полугодие 2020 года снизилась на 1,57% и в июне вышла на уровень 7,48%. Это самый низкий показатель по всему Сибирскому федеральному округу.
Рокировка для заемщиков
В июне Центробанк резко снизил ключевые ставки на 1 п.п. (до 4,5%), следом снизились и остальные ипотечные программы. А уже в конце месяца банки уменьшили ставки по программам рефинансирования. Это позволило заемщикам сменить кредитную организацию и получить заем на более выгодных условиях.
Благодаря тому, что за первое полугодие средняя ставка по ипотеке упала примерно на 2%, заемщикам стало выгодно перекредитоваться. Разница между старой ставкой и новой позволила им значительно уменьшить ежемесячный платеж — на 10%.
Не удивительно, что в России объем рефинансируемых ипотечных кредитов вырос в 4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данные подсчитали «ДОМ.РФ» и агентство Frank RG.
Еще одним интересным фактором стало снижение первоначального взноса с 20 до 15%, который произошел в августе этого года. При этом, лимит по программе ипотеки под 6,5% на новостройки вырос с 740 до 900 млрд рублей. Банки продолжили и дальше наращивать выдачу жилищных кредитов.
Корректировка программ поддержки рынка недвижимости
Интересный факт: из-за льготной ипотеки по ставке 6,5% в стране свернули программу антикризисных мер, предложенных Владимиром Путиным, для поддержки строительной отрасли. Об этом на днях сообщил портал irn.ru, ссылаясь на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
Речь идет о предоставлении государственной гарантии Минфина ДОМ. РФ в размере 50 млрд рублей на привлечение кредитов для выкупа у девелоперов нераспроданных квартир в новостройках. Корпорация не единожды открывала торги по покупке жилья у застройщиков, но аукционы не состоялись ни в одном из 46 регионов.