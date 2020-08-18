Алтайский край вырвался в лидеры по количеству льготных ипотечников

Благодаря исторически минимальным ставкам для кредитования на жилье, несмотря на экономический спад в период ковидных ограничений, объем ипотечных займов в регионах и в целом в России вернулся на уровень марта этого года. Об этом сообщает портал SIBDOM.RU.

Одним из основных факторов, повлиявших на рынок ипотечного кредитования справедливо названа госипотека на новостройки по рекордно низкой ставке в 6,5%.

23 апреля председателем правительства Михаилом Мишустиным было подписано постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Ставка по ней действует на весь срок кредитования. Первоначальный взнос составил 20% от стоимости квартиры. Для его внесения правительство разрешило использовать материнский капитал. При этом, в регионах сумма кредита не должна превышать 3 млн рублей. Россияне могут купить квартиру у застройщика в возводимом жилом здании по договору долевого участия или договору цессии (уступки требований). Также программа предполагает приобретение уже готовой квартиры в новостройке.

Ипотека. unsplash.com.

Спрос на льготную ипотеку пока растет

В России уже в первые два месяца реализации программы была использована четверть запланированного на эти цели финансирования. По данным «ДОМ.РФ» на госипотеку на сегодня приходится 70% выданных на новостройки кредитов.

Что касается Алтайского края, то по информации Центробанка, за первое полугодие 2020 года в регионе кредитные организации выдали под залог прав требования по договору долевого участия 3091 кредит на сумму 5,7 млрд рублей.

Эти данные на 48,5% превышают показатели того же периода прошлого года по количеству кредитов и на 50,4% по объему.

Новостройки в Барнауле. Altapress.ru

Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк в Алтайском крае отмечает, что с января по май 2020 года только их организация выдала 910 кредитов на покупку жилья в новостройках на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За аналогичный период 2019 года банк выдал 644 ипотечных кредита на общую сумму около 1,1 млрд рублей.

В то же время до исторического минимума в Алтайском крае снизилась ставка на готовые квартиры. Средняя цифра за первое полугодие 2020 года снизилась на 1,57% и в июне вышла на уровень 7,48%. Это самый низкий показатель по всему Сибирскому федеральному округу.

Рокировка для заемщиков

В июне Центробанк резко снизил ключевые ставки на 1 п.п. (до 4,5%), следом снизились и остальные ипотечные программы. А уже в конце месяца банки уменьшили ставки по программам рефинансирования. Это позволило заемщикам сменить кредитную организацию и получить заем на более выгодных условиях.

Расчет ипотеки. Фото Анны Зайковой

Благодаря тому, что за первое полугодие средняя ставка по ипотеке упала примерно на 2%, заемщикам стало выгодно перекредитоваться. Разница между старой ставкой и новой позволила им значительно уменьшить ежемесячный платеж — на 10%.

Не удивительно, что в России объем рефинансируемых ипотечных кредитов вырос в 4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данные подсчитали «ДОМ.РФ» и агентство Frank RG.

Жилой квартал. Новостройки. Парковки. Анна Зайкова , altapress.ru.

Еще одним интересным фактором стало снижение первоначального взноса с 20 до 15%, который произошел в августе этого года. При этом, лимит по программе ипотеки под 6,5% на новостройки вырос с 740 до 900 млрд рублей. Банки продолжили и дальше наращивать выдачу жилищных кредитов.

Корректировка программ поддержки рынка недвижимости

Интересный факт: из-за льготной ипотеки по ставке 6,5% в стране свернули программу антикризисных мер, предложенных Владимиром Путиным, для поддержки строительной отрасли. Об этом на днях сообщил портал irn.ru, ссылаясь на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Ипотека. pixabay.com.

Речь идет о предоставлении государственной гарантии Минфина ДОМ. РФ в размере 50 млрд рублей на привлечение кредитов для выкупа у девелоперов нераспроданных квартир в новостройках. Корпорация не единожды открывала торги по покупке жилья у застройщиков, но аукционы не состоялись ни в одном из 46 регионов.