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5 июля
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Недвижимость

Известный адвокат дал совет, как можно снизить ипотечную ставку

Столичный адвокат в сфере недвижимости Владимир Постанюк рекомендует жителям России активно заниматься снижением ставки по уже взятой ипотеки в связи со снижение ставки Банка России. Об этом рассказала газета «Аргументы и Факты».

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0

Первый шаг обладателя ипотеки — обратиться в банк с письменным заявлением о необходимости пересмотра условий ипотечного договора. С учетом снижения ключевой ставки ЦБ РФ предложите банку пересмотреть условия договора, произвести перерасчет платежей и составить новый график расчетов.

Банк на 99% откажет, после этого вы можете обращаться в суд с заявлением или в Центробанк России с жалобой на кредитную организацию, советует эксперт.

Одновременно с этим можно обратиться с заявлением в Роспотребнадзор, отмечает Постанюк. Нужно быть уверенным в своей правоте, настойчивым и идти до конца. Хотя на такой шаг сложно решиться — банкиры будут стоять насмерть, но не отдадут клиенту часть прибыли, даже копейку.

Эксперт уверен в том, что заемщик вправе действовать именно таким цивилизованным способом. Ведь в случае повышения ставки рефинансирования банки, как правило, в одностороннем порядке повышают и проценты по кредиту, в лучшем случае поставив заемщика перед фактом.

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