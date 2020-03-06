Алтайский союз риэлторов обрел нового лидера

На эту должность претендовали два кандидата: Павел Прядко (агентство «Семейный оператор недвижимости») и Лариса Мельситова (АН «Статусъ»).

Главу Союза риэлторов выбирают на 2 года.

Предыдущим руководителем был Дмитрий Дворядкин. В Facebook он написал прощальный пост, в котором рассказал, что «эти два года были бурными» и

Что известно о Ларисе Мельситовой

Она имеет высшее экономическое образование, профессиональную деятельность ведет с 1995 года.

До 2000 года работала в Сбербанке, затем 14 лет в компании «Алтай-Строй». В июле 2014 года основала свое агентство широкого профиля «Статусъ». Сразу после этого получила членство в СРБ, а в последнее время состояла в ревизионной комиссии Союза риэлторов.