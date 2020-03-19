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Недвижимость

АлтГУ приступил к первому этапу строительства скандального корпуса

Барнаульцы заметили спецтехнику в сквере у корпуса «Д» АлтГУ. Фотографии появились в Telegram-канале «Ленина59-А». Выяснилось, что там идут работы по изучению грунта — первый этап предполагаемого строительства.

Спецтехника в сквере у корпуса "Д" АлтГУ.
Спецтехника в сквере у корпуса "Д" АлтГУ.
https://t.me/Lenina59A

АлтГУ заказал у компании «Концепт» градостроительный план земельного участка и нанял «Барнаулстройизыскания» для инженерно-геологических изысканий, узнал «Толк».

О собственно строительных работах пока речи нет, сообщили в вузе. Коммерческая фирма просто изучает участок.

Ранее в сети появилась петиция против строительства нового корпуса на пл. Сахарова.

Кандидат исторических наук, краевед Данил Дегтярев публично обращался к руководству АлтГУ с требованием перестать игнорировать мнение барнаульцев и рассмотреть для строительства нового корпуса вуза участок, не занятый зелеными насаждениями.

Вуз же намерен построить восьмиэтажное здание. В корпусе запроектированы учебный, лабораторный и административный блоки. Планируется, что его площадь будет более 15 тыс. кв. метров.

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