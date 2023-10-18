18 октября
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Недвижимость

Американский дом продают в Барнауле за 27,5 млн рублей

Просторный дом в американском стиле продают в Барнауле за 27,5 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Имбирная, 46.

Американский дом продают в Барнауле за 27,5 млн рублей.
Американский дом продают в Барнауле за 27,5 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь загородного дома составляет 200 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 137 тыс. рублей.

Обычно такой стиль в котором сделан дом - называют шале. Детали отлично сочетаются между собой.

Отмечается, что дом построен по правильной технологии: газобетон, утеплитель, облицован желтым кирпичом, межэтажные перекрытия - монолит, бетон.

На первом этаже теплый пол по всему периметру, стеклопакеты Fоgеl. Также на этаже располагается большой холл, кухня-студия, санузел.

На втором этаже четыре спальни, санузел с роскошным джакузи, просторный коридор, гардеробная, а также бытовая комната.

Владелец оставляет всю встроенную мебель и технику новым владельцам.

Кухонный гарнитур с итальянскими фасадами, столешница и раковина - керамогранит. Также установлена большая посудомоечная машина Воsсh, варочная панель и духовой шкаф Еlесtrоluх, встроенная микроволновая печь Sаmsung.

Стоит обратить внимание на черный зеркальный холодильник Sаmsung.

В гостиной можно будет разместить большое количество гостей, ведь там стоят два кожаных дивана.

На участке есть просторная баня, с комнатой для отдыха, гараж на две машины и ухоженный двор.

Ранее четырехкомнатную квартиру с множеством люстр продают в Барнауле за 14,5 млн рублей.

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