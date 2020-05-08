Аналитики посчитали, сколько лет копить жителю Алтайского края на однушку в Москве

Специалисты портала «Мир квартир» подсчитали , сколько лет придется копить жителю каждого из российских регионов, чтобы приобрести однокомнатную квартиру в Москве.

Стоимость жилья взяли близкую к минимальной — 6 млн рублей. При расчетах предполагалось, что на квартиру откладывается вся зарплата целиком. Это возможно, если в семье есть другой работающий человек, на зарплату которого можно жить. Либо есть дополнительный доход.

Так, жителю Алтайского края придется копить 18,5 лет при средней зарплате чуть более 27 тысяч. то 82 место из 84.

Дольше всех придется откладывать жителям Ивановской области — почти 19 лет.

В среднем россиянин при своей среднестатистической зарплате в 47 тысяч рублей будет копить 10,6 лет.