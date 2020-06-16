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16 июня
Недвижимость

Аналитики составили ТОП-5 самых дорогих дач в Барнауле

Стало известно, сколько стоит самая дорогая дача в Барнауле и еще четыре варианта, не намного уступающие по цене. Пятерку объектов опубликовали на сайте «Недвижимость Алтай».

Дача. Недвижимость. Загородный дом.
Дача. Недвижимость. Загородный дом.
CC0

За 4 млн рублей продается дача на ул. Власихинская, 69Е/193. Площадь дома составляет 20 кв.м., участок занимает 12 соток. Находится домик напротив лыжной базы «Белочка». Продавец на Avito готов обменять дачу на автомобиль.

Дача на ул. Власихинская.
Дача на ул. Власихинская.
realtai.ru/

Также за 4 млн рублей продают дачу в садоводстве «Агрегаты». Площадь дома значительно больше — 104 кв. м, участок 8 соток.

Дача в садоводстве &quot;Агрегаты&quot;.
Дача в садоводстве «Агрегаты».
realtai.ru/

3,7 млн рублей просят за дачу в 70 кв.м. в СНТ Мичуринцев. Участок занимает 5 соток.

Дача в СНТ Мичуринцев.
Дача в СНТ Мичуринцев.
realtai.ru/

В садоводстве «Вагонник-2» за 4,5 млн рублей продают дачный домик в 75 кв. м с участком 12 соток.

Дача в &quot;Вагонник-2 за 4500 тыс. рублей.
Дача в «Вагонник-2 за 4500 тыс. рублей.
realtai.ru/

Также в «Вагонник-2» за 3,6 млн предлагают дом площадью 148 кв. м с участком 4 сотки.

Дача в &quot;Вагонник-2 за 3600тыс. рублей.
Дача в «Вагонник-2 за 3600тыс. рублей.
realtai.ru/
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