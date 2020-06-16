Аналитики составили ТОП-5 самых дорогих дач в Барнауле

Стало известно, сколько стоит самая дорогая дача в Барнауле и еще четыре варианта, не намного уступающие по цене. Пятерку объектов опубликовали на сайте «Недвижимость Алтай».

За 4 млн рублей продается дача на ул. Власихинская, 69Е/193. Площадь дома составляет 20 кв.м., участок занимает 12 соток. Находится домик напротив лыжной базы «Белочка». Продавец на Avito готов обменять дачу на автомобиль.

Дача на ул. Власихинская. realtai.ru/

Также за 4 млн рублей продают дачу в садоводстве «Агрегаты». Площадь дома значительно больше — 104 кв. м, участок 8 соток.

Дача в садоводстве «Агрегаты». realtai.ru/

3,7 млн рублей просят за дачу в 70 кв.м. в СНТ Мичуринцев. Участок занимает 5 соток.

Дача в СНТ Мичуринцев. realtai.ru/

В садоводстве «Вагонник-2» за 4,5 млн рублей продают дачный домик в 75 кв. м с участком 12 соток.

Дача в «Вагонник-2 за 4500 тыс. рублей. realtai.ru/

Также в «Вагонник-2» за 3,6 млн предлагают дом площадью 148 кв. м с участком 4 сотки.