Аналитики составили ТОП-5 самых дорогих дач в Барнауле

За 4 млн рублей продается дача на ул. Власихинская, 69Е/193. Площадь дома составляет 20 кв.м., участок занимает 12 соток. Находится домик напротив лыжной базы «Белочка». Продавец на Avito готов обменять дачу на автомобиль.
Также за 4 млн рублей продают дачу в садоводстве «Агрегаты». Площадь дома значительно больше — 104 кв. м, участок 8 соток.
3,7 млн рублей просят за дачу в 70 кв.м. в СНТ Мичуринцев. Участок занимает 5 соток.
В садоводстве «Вагонник-2» за 4,5 млн рублей продают дачный домик в 75 кв. м с участком 12 соток.
Также в «Вагонник-2» за 3,6 млн предлагают дом площадью 148 кв. м с участком 4 сотки.