Андрей Комяков построит поликлинику в Барнауле

По его данным, поликлиника будет одной из самых высотных в городе. У нее есть архитектурная особенность — асимметрия окон, которая для Барнаула пока редкость.

Эскизный проект амбулаторно-поликлинического учреждения разработала компания «Гранит». Согласно ему, здесь будет сразу две большие одноэтажные пристройки с несколькими входными группами и свечка, оформленная в коричневых и белых тонах. Рядом предусмотрены открытые автостоянки для автомобилей, благоустройство и озеленение территории.

Не исключено, что этажность в последний момент будет снижена, так как архитекторы и некоторые представители общественности сочли ее слишком высокой и даже способной затенить соседние жилые дома. Не в восторге были члены Градостроительного совета Барнаула и от асимметричного фасада.

Интересно, что неподалеку, на ул. Попова, 172 начинают строить еще одну поликлинику. Ее проект уже окончательно утвердили. Арендатором земли является компания «АвтоСистемы», разработчиком выступила «Мастерская Золотова». Этот объект проще: небольшое по площади здание в 3 этажа в оранжевом, желтом и белом цветах с панорамными окнами. На прилежащем участке также присутствует парковка, тротуары, вымощенные плиткой, и усиленное наружное освещение.

Проект поликлиники в Барнауле. altayrealt.ru

Таким образом в микрорайоне Новостройки, который в последнее время расширяется и застраивается быстрее, чем все остальные городские территории, скоро заработают сразу два крупных медицинских учреждения.