Антикоронавирусные и ударопрочные окна станут нормой для окон современных новостроек

Минстрой скорректировал нормативы светопрозрачных конструкций зданий с учетом современных требования безопасности и комфорта, сообщил портал ЕРЗ. Министерство подготовило изменения в СП 426 «Конструкции фасадные светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования».

Изменения коснутся новых строящихся объектов, причем как жилых, так и коммерческих. Предполагается, что в них будут устанавливаться энергоэффективные, прочные и долговечные окна.

На портале со ссылкой на пресс-службу ведомства, говорится о проекте документа, в который вошел целый перечень передовых материалов и технологий, разработанных российскими и зарубежными предприятиями стекольной промышленности.

«В документе, с учетом современных требований МВД и МЧС, обоснованы основные принципы проектирования взрывостойкого, огнестойкого и пулестойкого остекления, применяемого, в том числе для зданий вокзалов, аэропортов, банков, торговых центров», — уточнил замглавы Минстроя Дмитрий Волков.

Очистка окон промышленными альпинистами. pixabay.com.

Он рассказал, что скорректированный СП 426 будет также содержать правила проектирования светопрозрачных конструкций с новыми свойствами. Они будут защищать от шума интенсивного солнечного излучения, самоочищаться.

А главное, в связи с пандемией, они смогут уберечь от вирусов и бактерий.

Главный научный сотрудник лаборатории «Энергосберегающие технологии в строительстве» НИИ СФРААСН Александр Спиридонов пояснил: запланированные изменения в СП 426 позволят на 7−10% повысить качество и уровень безопасности стеклоконструкций, включая показатели энергосбережения.

Очистка окон промышленными альпинистами. pixabay.com.

Эксперт пояснил, что СП 426 новой формации поможет сэкономить затраты на разработку особых технических условий для проектирования современных окон. Сумма внушительная — от 30 до 50 млн рублей в год.