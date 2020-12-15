Антикоронавирусные и ударопрочные окна станут нормой для окон современных новостроек

Изменения коснутся новых строящихся объектов, причем как жилых, так и коммерческих. Предполагается, что в них будут устанавливаться энергоэффективные, прочные и долговечные окна.
На портале со ссылкой на пресс-службу ведомства, говорится о проекте документа, в который вошел целый перечень передовых материалов и технологий, разработанных российскими и зарубежными предприятиями стекольной промышленности.
«В документе, с учетом современных требований МВД и МЧС, обоснованы основные принципы проектирования взрывостойкого, огнестойкого и пулестойкого остекления, применяемого, в том числе для зданий вокзалов, аэропортов, банков, торговых центров», — уточнил замглавы Минстроя Дмитрий Волков.
Он рассказал, что скорректированный СП 426 будет также содержать правила проектирования светопрозрачных конструкций с новыми свойствами. Они будут защищать от шума интенсивного солнечного излучения, самоочищаться.
А главное, в связи с пандемией, они смогут уберечь от вирусов и бактерий.
Главный научный сотрудник лаборатории «Энергосберегающие технологии в строительстве» НИИ СФРААСН Александр Спиридонов пояснил: запланированные изменения в СП 426 позволят на 7−10% повысить качество и уровень безопасности стеклоконструкций, включая показатели энергосбережения.
Эксперт пояснил, что СП 426 новой формации поможет сэкономить затраты на разработку особых технических условий для проектирования современных окон. Сумма внушительная — от 30 до 50 млн рублей в год.