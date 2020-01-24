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24 января -1°C

Архитекторы вдохнут новую жизнь в советский «правительственный» офисник в центре Барнаула

В Барнауле планируется масштабная реконструкция 8-этажного офисника по ул. Папанинцев, 105. Здание, где среди частных офисов располагается краевое министерство транспорта, получит модную подсветку, новые окна и фасады, а также современный конференц-зал.

Проект модернизации офисного здания на ул. Папанинцев.
Проект модернизации офисного здания на ул. Папанинцев.
https://altayrealt.ru/

Генпроектировщиком реконструкции выступает компания «Архи Групп». Вместе с творческой мастерской Александра Деринга «Классика» специалисты уже разработали новую концепцию.

По словам Деринга, здание останется в тех же габаритах, но существенно обновится. Судя по рендерам, оно внешне напоминает здание администрации Барнаула на ул. Гоголя.

Проект модернизации офисного здания на ул. Папанинцев.
Проект модернизации офисного здания на ул. Папанинцев.
altayrealt.ru/

«В рамках реконструкции будут обновлены фасады, оставаясь в тех же габаритах. Цветовое решение соответствует статусу правительственного здания, полностью будут заменены окна, витражи и двери. Станет более комфортной входная зона», — сказал он «Алтайскому порталу недвижимости».

Архитекторы также уделили внимание прилегающему благоустройству, зонированию пространства и предлагают оснастить здание модной наружной подсветкой.

Проект пока не прошел экспертизу, но как только он получит положительное заключение, состоится конкурс на поиск подрядчика.

На четвертом этаже здания уже ведется ремонт, так как экспертиза на этот участок проведена. На обновленный этаж должен переехать Минтранс.

Кроме него в здании располагаются несколько подразделений Автодора, Алтайтеплосервис, Колыванский камнерезный завод, а также коммерческие фирмы.

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