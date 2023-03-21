Аварийный дом снесли в одном из районов Барнаула

На прошлой неделе в Ленинском районе снесли дом, который признали аварийным до 2017 года, сообщают в мэрии Барнаула.

В двухэтажном многоквартирном доме по ул. Советской Армии люди проживали с 1959 года.

Его признали аварийным в 2016 году и в рамках краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселили. Всего там проживали 25 человек.

Сейчас здание отдали подрядчику на демонтаж.

Также активно ликвидируют аварийный жилфонд в Октябрьском районе. С начала марта там снесли уже четыре дома. В процессе сноса еще четыре адреса, а на очереди — три.

С начала 2023 года в Барнауле ликвидировали уже 11 аварийных домов.

Ранее читатели altapress.ru пожаловались на подрядчика, который снес половину крыши аварийного дома и на этом успокоился.