Аварийный жилой дом в Барнауле может рухнуть от сырости и снега

Дом № 46 на улице Строительная 2-я в аварийном состоянии больше пяти лет: конструкция аварийная на 70% и официально подлежит сносу с 2013 года.
Ситуация ослажнилась тем, что кровлю аварийного муниципального дома вовремя не чистили от снега. Здание попросту насквозь промокло.
«В доме проживают восемь семей, шесть из них в муниципальных квартирах. Все это время люди ходят по инстанциям, защищают свои права в судах. Но дом продолжает рушиться», — рассказал общественник Игорь Берг.
По его словам, управляющая компания ни разу за зиму снег с кровли не чистила и на изношенной крыше образовался толстый снежный покров. Снег тает и влага скапливается в конструкции.
В верхних и нижних перекрытиях произошли серьезные обрушения. Из-за сырости и тяжелых наметов на кровле жильцы ждут новых обрушений и смерти под завалами.
«Ждать результатов бюрократических процедур для жильцов — означает рисковать своими жизнями и здоровьем. В любой момент может произойти обрушение потолка, лестницы», — подчеркнул Берг.
Общественник отметил, что 18 марта инициирована прокурорская проверка по факту бездействия и нерасселения людей. Также проверят управляющую компанию.