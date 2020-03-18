Аварийный жилой дом в Барнауле может рухнуть от сырости и снега

Восемь семей могут оказаться под завалами в доме, который уже несколько лет подлежит сносу, рассказывают в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

Дом № 46 на улице Строительная 2-я в аварийном состоянии больше пяти лет: конструкция аварийная на 70% и официально подлежит сносу с 2013 года.

Ситуация ослажнилась тем, что кровлю аварийного муниципального дома вовремя не чистили от снега. Здание попросту насквозь промокло.

«В доме проживают восемь семей, шесть из них в муниципальных квартирах. Все это время люди ходят по инстанциям, защищают свои права в судах. Но дом продолжает рушиться», — рассказал общественник Игорь Берг.

По его словам, управляющая компания ни разу за зиму снег с кровли не чистила и на изношенной крыше образовался толстый снежный покров. Снег тает и влага скапливается в конструкции.

В верхних и нижних перекрытиях произошли серьезные обрушения. Из-за сырости и тяжелых наметов на кровле жильцы ждут новых обрушений и смерти под завалами.

«Ждать результатов бюрократических процедур для жильцов — означает рисковать своими жизнями и здоровьем. В любой момент может произойти обрушение потолка, лестницы», — подчеркнул Берг.

Общественник отметил, что 18 марта инициирована прокурорская проверка по факту бездействия и нерасселения людей. Также проверят управляющую компанию.