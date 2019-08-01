Августейшая собственность: в России обнаружили недвижимость королевы Елизаветы II

Августейшая особа владеет четырьмя квартирами общей площадью 839 квадратных метров в доме № 10 в 1-м Обыденском переулке, который является столичной «Золотой милей». Квадратный метр там стоит 15 тыс. долларов (здесь есть жилье у Олега Дерипаски и экс-министра Михаила Абызова).

В Росреестре собственником жилья указана Ее Величество королева, правящая в Канаде, пишет bfm.ru. При этом в посольстве Канады заявили, что недвижимость записана на королеву, потому что формально она является главой государства, но на деле жилье принадлежит правительству Канады.

Дело в том, что Елизавета II официально правит не только в Великобритании, она возведена на престол в 16 государствах, в том числе и в Канаде, являющейся конституционной монархией. Так что правительство этой страны при приобретении любой недвижимости указывает главу государства во всех бумагах как собственника, пишет Baza.io.

При этом королева Елизавета II была в Москве всего один раз — в 1994 году: она встретилась с Борисом Ельциным и посетила Большой театр и другие достопримечательности. Больше приезжать в Россию с официальным визитом монаршая особа не может — не позволяет королевский протокол, пишет eg.ru.