Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 августа 29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Августейшая собственность: в России обнаружили недвижимость королевы Елизаветы II

Стоимость квартир в центре Москвы, собственником которых значится королева Великобритании Елизавета II, составляет около 12 млн долларов (760 млн рублей), сообщает РИА Недвижимость.

Флаг Великобритании.
Флаг Великобритании.
uncle keith, CC BY-ND 2.0, part from original.

Августейшая особа владеет четырьмя квартирами общей площадью 839 квадратных метров в доме № 10 в 1-м Обыденском переулке, который является столичной «Золотой милей». Квадратный метр там стоит 15 тыс. долларов (здесь есть жилье у Олега Дерипаски и экс-министра Михаила Абызова).

В Росреестре собственником жилья указана Ее Величество королева, правящая в Канаде, пишет bfm.ru. При этом в посольстве Канады заявили, что недвижимость записана на королеву, потому что формально она является главой государства, но на деле жилье принадлежит правительству Канады.

Дело в том, что Елизавета II официально правит не только в Великобритании, она возведена на престол в 16 государствах, в том числе и в Канаде, являющейся конституционной монархией. Так что правительство этой страны при приобретении любой недвижимости указывает главу государства во всех бумагах как собственника, пишет Baza.io.

При этом королева Елизавета II была в Москве всего один раз — в 1994 году: она встретилась с Борисом Ельциным и посетила Большой театр и другие достопримечательности. Больше приезжать в Россию с официальным визитом монаршая особа не может — не позволяет королевский протокол, пишет eg.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость