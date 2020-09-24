Небывалый рост спроса
В 2020 году в Барнауле резко подскочил спрос на гаражи. В пресс-службе регионального Росресстра отметили, что самый большой вал обращений пришелся на месяцы самоизоляции — с конца марта по начало апреля.
Львиная доля заявлений о регистрации была связана с куплей-продажей этой недвижимости. Сюда вошли боксы в гаражных кооперативах, машиноместа на подземных парковках в жилых комплексах, металлические гаражи и т.д.
Всего же с начала года было зарегистрировано 1280 прав, а автомобильную недвижимость. Для сравнения: в 2019-м за тот же период было зарегистрировано всего 361 право.
Специалисты связывают гаражный ажиотаж с рядом причин. Одна из основных — экономическая ситуация в стране в этот период. Весна выдалась жаркой: нефть дешевела, рубль падал, пандемия бушевала.
Барнаульцы решили активнее вкладывать деньги в недвижимость. Кто-то скупал квартиры в новостройках и «вторичке», а у кого денег поменьше — гаражи.
Своя рубаха ближе к телу
Взвесим все «за» и «против» покупки «дома для машины».
Плюсы:
- Свой гараж — свои правила. Собственник имеет право сам распоряжаться имуществом: продавать, оформлять дарственные, оформлять в наследство.
- Такую недвижимость можно использовать в качестве инвестиции в будущее. Гараж можно продать в случае необходимости либо сдать в аренду. Кстати, судя по ценам на топовых интернет-площадках для объявлений, ценник на аренду варьирует в пределах от 400 до 15 тыс. рублей.
- Купленный гараж можно оборудовать для собственных нужд. В том числе использовать в качестве мастерской. Главное, не заболеть «гаражной болезнью» через горячительное и тесное знакомство с соседями по кооперативу.
- Здесь же можно хранить не только инструменты и зимнюю резину, но и всякий хлам, который просто жалко выбросить.
Владимир Суконин — председатель гаражного кооператива в Индустриальном районе. Будучи на своей должности далеко не первый год, он сталкивался с разными ситуациями. Его позиция однозначна — лучше своего гаража может быть только собственный гараж.
«Собственники всегда держат свои боксы в порядке, с ними меньше всего возникает проблем. А арендаторы часто наплевательски относятся к гаражам. Бывало, снимают-снимают, а потом бросают и даже ключи хозяину забывают отдать. Приходится вызывать специалиста и резать замки, чтобы попасть в бокс», — сетует председатель.
Минусы:
- «Правильный» гараж должен быть оформлен в собственность. Следовательно, за него придется платить земельный налог.
- Все финансовое бремя за купленный гараж, как правило, ложится на собственника (ежемесячные или ежегодные взносы).
- На рынке недвижимости нередко встречаются лоты, не оформленные в собственность. Чаще всего это боксы в гаражных кооперативах, где, по сути, продается право состоять в сообществе пайщиков. С такой недвижимостью впоследствии будет сложно проводить какие-либо операции. К тому же, есть риск все потерять, если земля не оформлена по всем правилам. В любой момент на этот участок может обратить внимание застройщик или городские власти.
- После переезда в другой район, гараж останется на том же месте, и до него будет далеко добираться.
- В случае форс-мажора (гараж сгорит или будет разрушен), собственник может потерять вложенные в недвижимость активы. Поэтому, лучше заблаговременно подумать о страховании.
Факт
Во время встречи с Владимиром Путиным глава Росреестра Олег Скуфинский отметил, что в России на сегодняшний день не зарегистрированы порядка 3,5 млн гаражей. Для упрощения регистрации и внесения в ЕГРН был продуман законопроект, который может быть принят уже к концу этого года.
Не уверен — снимай
Председатель гаражного кооператива Владимир Суконин рассказал altapress.ru, что чаще всего гаражи арендует молодежь либо люди, снимающие жилье. Нет смысла покупать «дом для машины», если в любой момент придется переезжать самому.
Плюсы
- Арендатор не привязан к определенному месту. В случае переезда, он просто меняет гараж и арендодателя.
- Все финансовое бремя, ответственность за гараж и его обслуживание несет на себе владелец.
- Аренда — удобный вариант для тех, у кого нет большой суммы (от 70 тыс. до 600 тыс. рублей) на покупку, но есть возможность оплачивать аренду ежемесячно.
Минусы
- В любой момент арендодатель может повысить ценник или попросту выгнать арендатора. Все зависит от того, на каких условиях был заключен договор, а также какова его форма — устная договоренность или полноценный документ, составленный по всем правилам.
- В большинстве случаев не получится оборудовать гараж, как говорится «под себя». Арендатор в любом случае остается только гостем в чужом гараже.
- Все деньги, потраченные на съемную недвижимость, уходят в чужой карман.
- Ряд экспертов отмечают, что в скором времени могут начаться серьезные чистки дворовых территорий от автомобилей. Не всем автомобилистам хватает легальных мест, они вынужденны оставлять машины на газонах, тротуарах, у подъездов, в местах, препятствующих движения транспорта и т. д. В этом случае придется подыскивать альтернативные места для стоянки. И гараж — не самый худший вариант.
Под открытым небом
Отдельно скажем про платные охраняемые автостоянки. Они выступают неплохой альтернативой, особенно, если расположены недалеко от дома.
Точную цифру обозначить сложно. Официально же в Барнауле работает более 100 официальных охраняемых автостоянок («теплых» и уличных). Многие из них полупустые.
Стоимость варьирует от 150 до 200 рублей за час. В то же время, есть абонементы, которые могут доходить до 4 тыс. рублей. Стоимость такого машиноместа зависит от его расположения и амбиций владельца (или владельцев).
Справка:
По данным, предоставленным пресс-службой региональной кадастровой палаты, за всю историю существования госреестра, в Алтайском крае внесено в ЕГРН 23 195 гаражей (как отдельных объектов-зданий), 68 427 гаражей-помещений (боксы в зданиях) и 3913 машиномест.