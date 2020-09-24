По итогам прошлого года Барнаул попал в топ-25 городов России с наибольшим количеством автомобилей — эксперты насчитали их 180 тыс. Машинам тесно на дорогах и парковках. К тому же автомобиль часто ведет себя как ребенок. Ему нужны сезонная обувь, средства гигиены, различные игрушки и, пожалуй самое главное, крыша над головой. Неудивительно, что автовладельцы пускаются на поиски подходящего гаража. Возникает дилемма — купить или арендовать. О плюсах и минусах вариантов — в разборе altapress.ru.

Небывалый рост спроса

В 2020 году в Барнауле резко подскочил спрос на гаражи. В пресс-службе регионального Росресстра отметили, что самый большой вал обращений пришелся на месяцы самоизоляции — с конца марта по начало апреля.

Львиная доля заявлений о регистрации была связана с куплей-продажей этой недвижимости. Сюда вошли боксы в гаражных кооперативах, машиноместа на подземных парковках в жилых комплексах, металлические гаражи и т.д.

Пробка на Павловском тракте. vk.com/barneos22.

Всего же с начала года было зарегистрировано 1280 прав, а автомобильную недвижимость. Для сравнения: в 2019-м за тот же период было зарегистрировано всего 361 право.

Специалисты связывают гаражный ажиотаж с рядом причин. Одна из основных — экономическая ситуация в стране в этот период. Весна выдалась жаркой: нефть дешевела, рубль падал, пандемия бушевала.

Барнаульцы решили активнее вкладывать деньги в недвижимость. Кто-то скупал квартиры в новостройках и «вторичке», а у кого денег поменьше — гаражи.

Своя рубаха ближе к телу

Взвесим все «за» и «против» покупки «дома для машины».

Гараж в новостройках. Анна Зайкова

Плюсы:

Свой гараж — свои правила. Собственник имеет право сам распоряжаться имуществом: продавать , оформлять дарственные , оформлять в наследство.

оформлять дарственные оформлять в наследство. Такую недвижимость можно использовать в качестве инвестиции в будущее. Гараж можно продать в случае необходимости либо сдать в аренду. Кстати , судя по ценам на топовых интернет-площадках для объявлений , ценник на аренду варьирует в пределах от 400 до 15 тыс. рублей.

судя по ценам на топовых интернет-площадках для объявлений ценник на аренду варьирует в пределах от 400 до 15 тыс. рублей. Купленный гараж можно оборудовать для собственных нужд. В том числе использовать в качестве мастерской. Главное , не заболеть «гаражной болезнью» через горячительное и тесное знакомство с соседями по кооперативу.

не заболеть «гаражной болезнью» через горячительное и тесное знакомство с соседями по кооперативу. Здесь же можно хранить не только инструменты и зимнюю резину , но и всякий хлам , который просто жалко выбросить.

Гараж , парковка. CC0

Владимир Суконин — председатель гаражного кооператива в Индустриальном районе. Будучи на своей должности далеко не первый год, он сталкивался с разными ситуациями. Его позиция однозначна — лучше своего гаража может быть только собственный гараж.

«Собственники всегда держат свои боксы в порядке, с ними меньше всего возникает проблем. А арендаторы часто наплевательски относятся к гаражам. Бывало, снимают-снимают, а потом бросают и даже ключи хозяину забывают отдать. Приходится вызывать специалиста и резать замки, чтобы попасть в бокс», — сетует председатель.

Минусы:

«Правильный» гараж должен быть оформлен в собственность. Следовательно , за него придется платить земельный налог.

за него придется платить земельный налог. Все финансовое бремя за купленный гараж , как правило , ложится на собственника ( ежемесячные или ежегодные взносы).

как правило ложится на собственника ежемесячные или ежегодные взносы). На рынке недвижимости нередко встречаются лоты , не оформленные в собственность. Чаще всего это боксы в гаражных кооперативах , где , по сути , продается право состоять в сообществе пайщиков. С такой недвижимостью впоследствии будет сложно проводить какие-либо операции. К тому же , есть риск все потерять , если земля не оформлена по всем правилам. В любой момент на этот участок может обратить внимание застройщик или городские власти.

не оформленные в собственность. Чаще всего это боксы в гаражных кооперативах где по сути продается право состоять в сообществе пайщиков. С такой недвижимостью впоследствии будет сложно проводить какие-либо операции. К тому же есть риск все потерять если земля не оформлена по всем правилам. В любой момент на этот участок может обратить внимание застройщик или городские власти. После переезда в другой район , гараж останется на том же месте , и до него будет далеко добираться.

гараж останется на том же месте и до него будет далеко добираться. В случае форс-мажора ( гараж сгорит или будет разрушен), собственник может потерять вложенные в недвижимость активы. Поэтому , лучше заблаговременно подумать о страховании.

Гаражи. Открытые источники.

Факт Во время встречи с Владимиром Путиным глава Росреестра Олег Скуфинский отметил, что в России на сегодняшний день не зарегистрированы порядка 3,5 млн гаражей. Для упрощения регистрации и внесения в ЕГРН был продуман законопроект, который может быть принят уже к концу этого года.

Не уверен — снимай

Председатель гаражного кооператива Владимир Суконин рассказал altapress.ru, что чаще всего гаражи арендует молодежь либо люди, снимающие жилье. Нет смысла покупать «дом для машины», если в любой момент придется переезжать самому.

Плюсы

Арендатор не привязан к определенному месту. В случае переезда , он просто меняет гараж и арендодателя.

он просто меняет гараж и арендодателя. Все финансовое бремя , ответственность за гараж и его обслуживание несет на себе владелец.

ответственность за гараж и его обслуживание несет на себе владелец. Аренда — удобный вариант для тех , у кого нет большой суммы ( от 70 тыс. до 600 тыс. рублей) на покупку , но есть возможность оплачивать аренду ежемесячно.

Дорожные знаки в Барнауле Анна Зайкова

Минусы

В любой момент арендодатель может повысить ценник или попросту выгнать арендатора. Все зависит от того , на каких условиях был заключен договор , а также какова его форма — устная договоренность или полноценный документ , составленный по всем правилам.

на каких условиях был заключен договор а также какова его форма — устная договоренность или полноценный документ составленный по всем правилам. В большинстве случаев не получится оборудовать гараж , как говорится «под себя». Арендатор в любом случае остается только гостем в чужом гараже.

как говорится «под себя». Арендатор в любом случае остается только гостем в чужом гараже. Все деньги , потраченные на съемную недвижимость , уходят в чужой карман.

потраченные на съемную недвижимость уходят в чужой карман. Ряд экспертов отмечают , что в скором времени могут начаться серьезные чистки дворовых территорий от автомобилей. Не всем автомобилистам хватает легальных мест , они вынужденны оставлять машины на газонах , тротуарах , у подъездов , в местах , препятствующих движения транспорта и т. д. В этом случае придется подыскивать альтернативные места для стоянки. И гараж — не самый худший вариант.

Парковка в ТРЦ Galaxy. Анна Зайкова , altapress.ru

Под открытым небом

Отдельно скажем про платные охраняемые автостоянки. Они выступают неплохой альтернативой, особенно, если расположены недалеко от дома.

Точную цифру обозначить сложно. Официально же в Барнауле работает более 100 официальных охраняемых автостоянок («теплых» и уличных). Многие из них полупустые.

Стоимость варьирует от 150 до 200 рублей за час. В то же время, есть абонементы, которые могут доходить до 4 тыс. рублей. Стоимость такого машиноместа зависит от его расположения и амбиций владельца (или владельцев).

Мужчина моет машину. СС0