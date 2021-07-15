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Банк «Открытие» профинансирует строительство жилого комплекса комфорт-класса «Локомотив» в Барнауле

Банк «Открытие» заключил с ООО СЗ «ШОДО» соглашение о проектном финансировании с использованием счетов эскроу. Кредитная линия в размере 2,7 млрд рублей предусматривает финансирование строительства ЖК «Локомотив» — нового статусного объекта в столице Алтайского края.

Проект ЖК "Локомотив"
Проект ЖК "Локомотив"
Фото: ООО "Локомотив"

ЖК «Локомотив» — новый современный жилой квартал комфорт-класса с развитой внутренней инфраструктурой, прилегающей парковой территорией и интересной архитектурой домов. Комплекс возводится в Железнодорожном районе Барнаула, на проспекте Строителей. Район, в котором расположен ЖК «Локомотив», — один из самых интересных с точки зрения проведения досуга: поблизости находятся ТРЦ «Галактика», КРК «МИР», Алтайский краевой театр Драмы им. В.М.Шукшина, фитнесс-клуб «Аврора», спорткомплекс «Обь», многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс «Титов Арена», проспекты и скверы, магазины, кафе и рестораны. В шаговой доступности от комплекса находятся школы, детские сады и медицинские учреждения.

Проект займет достойное место в ряду масштабных строительных проектов региона.

Проект ЖК &quot;Локомотив&quot;
Проект ЖК «Локомотив»
Фото: ООО «Локомотив»

Банком «Открытие» финансируется строительство жилого комплекса со встроено-пристроенными объектами, состоящего из 7 блок-секций переменной этажности от 10 до 21 этажей с 818 квартирами площадью от 23,7 до 158,9 квадратных метров, помещениями под офисы и подземной стоянкой на 419 мест. Общий объем финансирования строительства ЖК «Локомотив», запланированный застройщиком, составит 2,8 млрд. рублей.

Продуманность и функциональность прослеживаются в каждой детали ЖК «Локомотив». В квартирах нет тесных углов, узких длинных коридоров и неудачных дверных проемов. Все общественные пространства комфортны и безопасны.

Под ЖК «Локомотив», на минус первом этаже, расположен паркинг с прямым доступом из жилых подъездов, внутридомовая территория полностью свободна от машин.

Для детей разработаны разноплановые игровые площадки, для взрослых — места для отдыха, спортивные площадки и лаундж-зоны. Внутренний двор закрыт от посторонних.

Застройщик комплекса — ООО «Специализированный застройщик «ШОДО». Проектная декларация на сайте www.наш.дом.рф.

Банк «Открытие» активно сотрудничает с застройщиками в рамках проектного финансирования со счетами эскроу, применяя индивидуальный подход к каждому проекту.

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