Барнаул белокаменный. Какие новые здания сделают город опрятнее

Градостроительный совет рассмотрел эскизы пяти зданий — в основном белых. Темные предложили осветлить. Конечно, эксперты обсудили, сделают ли эти проекты город удобнее или нет. Altapress.ru собрал мысли в один материал.

Ретро-футуризм

«Мастерская Золотова» разработала административно-торговый объект в квартале 2035, рядом со строящимся ЖК «Елочки». Объект будет располагаться по адресу ул. Христенко, 1.

Проект административно-торгового здания на ул. Христенко, 1. «Мастерская Золотова» Проект административно-торгового здания на ул. Христенко, 1. «Мастерская Золотова» Проект административно-торгового здания на ул. Христенко, 1. «Мастерская Золотова» Проект административно-торгового здания на ул. Христенко, 1. «Мастерская Золотова» Проект административно-торгового здания на ул. Христенко, 1. «Мастерская Золотова»

Здание состоит из двух корпусов, соединенных коридором на уровне третьего этажа. Своей сложной многоступенчатой угловатой формой, «полосоватым» остеклением и белым цветом напоминает о стиле «ретро-футуризм».

«Очень тактичные в цветовой гамме. Это штукатурка. Витражи — темно-серый металл. Здание не противоречит концепции микрорайона: на проекте ЖК видим значительную часть белого цвета, мы поддерживаем застройку», - отметил Владимир Золотов.

Первые два этажа будут торговыми. Два следующих — административные. Предусмотрели и подземную парковку.

Проект административно-торгового здания на ул. Христенко, 1. «Мастерская Золотова»

Проект поддержали, порекомендовав отступить от красной линии по ул. Сергея Семенова.

5,7 тыс. кв. м — площадь участка;

2,6 тыс. кв. м — площадь застройки;

6,4 тыс. кв. м — общая площадь здания.

Белый среди красных

На ул. Пролетарской, 99 построят «буржуазный» ЖК повышенной комфортности. Компания «Структура» презентовала поправленный эскиз дома на новом заседании.

Проектировщики пересчитали высоту ЖК: оказалось, что согласно правилам, она составила 28 м. При этом здесь нельзя возводить объекты выше 25 метров — участок расположен неподалеку от памятника истории. Поэтому команда приняла решение снизить дом на один этаж. Застройщик надеется, что можно будет оставить вариант.

«Вместе с застройщиком «Сок» прорабатываем возможность изменения регламента данной зоны застройки. Сейчас девелопер находится на стадии заключения договора на разработку границ зон охраны объектов культурного наследия», - сказал директор бюро «Структура» Антон Копылов.

Если высоту объекта позволят увеличить до 28 метров, то здание останется восьмиэтажным, как это указали в проекте планировки. Если нет, то построят ЖК в семь этажей по новому эскизу.

Проработают план тушения пожаров, соблюли расстояние от соседнего здания до мусорных контейнеров, переместили вход в офис со двора на

От просьбы увеличить площадь застройки отказались, чтобы осталось место для качественного благоустройства. Расширить строительную площадку за счет покупки соседних земель не получается: часть собственников найти не удалось.

Семиэтажный вариант дома на ул. Пролетарская, 99. «Структура»

Застройщик готов сделать совместное благоустройство и озеленение с соседним домом. Также он перенес вход в офисы со двора на ул. Пролетарскую, согласно нормативом. При этом он отказался от проходного двора, что эксперты посчитали очень неудобным.

«Вход в здание будет со стороны детских площадок. А на территорию дома – с другой стороны. Чтобы зайти в подъезд, нужно обойти весь двор. Когда был сквозной проход, было удобнее», - сказал архитектор Евгений Башкиров.

На этот раз проект поддержали.

2,7 тыс. кв. м — площадь участка.

Три варианта для Георгия Исакова

На ул. Георгия Исакова, 113д появится двухэтажное административное здание. Его проект приготовила «Мастерская Золотова».

Это место Владимир Золотов называет подцентром жилого района. В окружении пятиэтажек образовалась небольшая площадь с небольшими и невзрачными торговыми постройками. Территория находится недалеко от спортивной школы.

Проект административного здания на ул. Георгия Исакова, 113д. Первый вариант. «Мастерская Золотова» Проект административного здания на ул. Георгия Исакова, 113д. Первый вариант. «Мастерская Золотова» Проект административного здания на ул. Георгия Исакова, 113д. Первый вариант. «Мастерская Золотова» Проект административного здания на ул. Георгия Исакова, 113д. Первый вариант. «Мастерская Золотова»

Архитекторы приготовили несколько вариантов здания. Первый — почти квадратный объект из силикатного кирпича с симметричным остеклением и мощной входной группой в центре главного фасада. Второй — то же самое, но в серой штукатурке.

Проект административного здания на ул. Георгия Исакова, 113д. Второй вариант. «Мастерская Золотова» Проект административного здания на ул. Георгия Исакова, 113д. Второй вариант. «Мастерская Золотова» Проект административного здания на ул. Георгия Исакова, 113д. Второй вариант. «Мастерская Золотова»

Третий вариант, более предпочтительный для заказчика, уже с перенесенной на угол входной группой. Материалы иные — отделка серой штукатуркой мелкой фракции. Выделяющиеся темные линии — металл, имитирующий дерево.

Проект административного здания на ул. Георгия Исакова, 113д. Третий вариант. «Мастерская Золотова» Проект административного здания на ул. Георгия Исакова, 113д. Третий вариант. «Мастерская Золотова» Проект административного здания на ул. Георгия Исакова, 113д. Третий вариант. «Мастерская Золотова»

«Объект очень гармоничен для площадки и по виду, и по посадке. Единственное — не вижу смысла двух дверей на такой маленький объем. И белая полоса с крышечкой — немного лишние детали, на мой взгляд», - похвалил и одновременно покритиковал здание архитектор Сергей Шадрин.

Также мастерская предусмотрела вечернюю подсветку и место для рекламы на торцах здания.

Третий вариант поддержали. Эдакий черный лебедь в перечне светлых построек.

782 кв. м — площадь участка; 180 кв. м — площадь застройки; 194 кв. м — общая площадь здания.

Какие еще здания рассмотрели

Проект белой 12-этажной свечки санатория-профилактория на ул. Гущина, 151, выполненный в традициях советской архитектуры — от облика до материалов (силикатного кирпича). Некоторые эксперты попросили выбрать нечто более современное, а некоторые — и вовсе засомневались, что здесь будет медицинское учреждение, а не апарт-отель. Эскиз поручили доработать.

Проект санатория-профилактория на ул. Гущина, 151. Мастерская Золотова Проект санатория-профилактория на ул. Гущина, 151. Мастерская Золотова Проект санатория-профилактория на ул. Гущина, 151. Мастерская Золотова Проект санатория-профилактория на ул. Гущина, 151. Мастерская Золотова

Представили и проект объекта розничной торговли, который «ГлавАлтайСтрой» планирует построить рядом со своим будущим крупным многоквартирным домом. Сам проект небольшого одноэтажного магазина отправили на доработку: члены градсовета хотели бы увидеть более светлый вариант, а также концепцию грядущей глобальной застройки.