15 июня
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Недвижимость

Барнаул опередил Москву в рейтинге по росту цен на новостройки

Барнаул обогнал Москву по росту цен на новостройки. Исследование опубликовал сервис «ЦИАН».

Загородная недвижимость.
Загородная недвижимость.
Фото Дмитрия Лямзина

В списке по росту цен на недвижимость Барнаул оказался на 17 месте, а Москва — на 29-ом.

В краевой столице средняя стоимость квартир на первичном рынке с начала года выросла почти на 14% и составила около 6 млн рублей, сообщает «Вести-Алтай».

Рейтинг возглавил Иркутск — там новостройки подорожали на 60%, однако средняя цена ниже, чем в Барнауле — 5,8 млн рублей. В первой пятерке списка также Саратов, Челябинск, Рязань и Казань.

По данным «ЦИАН», в среднем по стране квартиры на первичном рынке подорожали на 15%. Основной всплеск пришёлся на февраль-март. В апреле-мае он замедлился.

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