Недвижимость

Барнаул вошел в пятерку городов России, где сильно подорожали новостройки

Сегодня, 11:29.
Недвижимость

Средняя цена квартир от застройщиков в России выросла на 2,6%. Барнаул вошел в пятерку лидеров роста, сообщает итоги первого квартала 2018 года портал "Мир квартир". 

Новостройки в частном секторе в Барнауле.
Новостройки в частном секторе в Барнауле. Фото : Олег Богданов.

Барнаул вошел в пятерку российских лидеров роста цен на жилье от застройщиков. Предложение в столице Алтайского края подорожало на 6,8%. Также существенно подросли цены в Екатеринбурге (+7,9%), Кемерове (+7,7%), Ленинградской области (+7%) и Владимире (+6,9%). Только в 14 городах страны "первичка" подешевела. Сильнее всего — на 6,5% — в Иркутске.

Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир", отмечает, что в каждом городе своя причина роста цен на жилье. Часто это просто увеличение количество домов в высокой стадии готовности, которые в ближайшее время достроят. Также цену подстегивает спрос, подросший благодаря ипотеке.

В Барнауле новостройки дорожают еще по двум причинам: строители несколько увеличили среднюю площадь квартир и сократили количество предложения. О том, что дефицит приведет к повышению цены, они говорят со второй половины 2016 года, когда количество заложенных проектов существенно сократилось.

Павел Луценко подчеркивает, что среднестатистический рост цен новостроек России еще не говорить об общем устойчивом тренде в текущих экономических условиях.

Сколько стоят квартиры в России

  • Барнаул — 2,2 млн рублей.
  • Москва — 11,1 млн рублей.
  • Санкт-Петербург — 6,7 млн рублей.
  • Новосибирск — 2,9 млн рублей.
  • Томск — 2,9 млн рублей.
  • Екатеринбург — 3,6 млн рублей.
  • Магнитогорск — 2,5 млн рублей.
  • Иркутск — 2,8 млн рублей.
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