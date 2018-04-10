Барнаул вошел в пятерку городов России, где сильно подорожали новостройки

Средняя цена квартир от застройщиков в России выросла на 2,6%. Барнаул вошел в пятерку лидеров роста, сообщает итоги первого квартала 2018 года портал "Мир квартир".
Барнаул вошел в пятерку российских лидеров роста цен на жилье от застройщиков. Предложение в столице Алтайского края подорожало на 6,8%. Также существенно подросли цены в Екатеринбурге (+7,9%), Кемерове (+7,7%), Ленинградской области (+7%) и Владимире (+6,9%). Только в 14 городах страны "первичка" подешевела. Сильнее всего — на 6,5% — в Иркутске.
Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир", отмечает, что в каждом городе своя причина роста цен на жилье. Часто это просто увеличение количество домов в высокой стадии готовности, которые в ближайшее время достроят. Также цену подстегивает спрос, подросший благодаря ипотеке.
В Барнауле новостройки дорожают еще по двум причинам: строители несколько увеличили среднюю площадь квартир и сократили количество предложения. О том, что дефицит приведет к повышению цены, они говорят со второй половины 2016 года, когда количество заложенных проектов существенно сократилось.
Павел Луценко подчеркивает, что среднестатистический рост цен новостроек России еще не говорить об общем устойчивом тренде в текущих экономических условиях.
Сколько стоят квартиры в России
- Барнаул — 2,2 млн рублей.
- Москва — 11,1 млн рублей.
- Санкт-Петербург — 6,7 млн рублей.
- Новосибирск — 2,9 млн рублей.
- Томск — 2,9 млн рублей.
- Екатеринбург — 3,6 млн рублей.
- Магнитогорск — 2,5 млн рублей.
- Иркутск — 2,8 млн рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.