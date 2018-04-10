Барнаул вошел в пятерку городов России, где сильно подорожали новостройки

Барнаул вошел в пятерку российских лидеров роста цен на жилье от застройщиков. Предложение в столице Алтайского края подорожало на 6,8%. Также существенно подросли цены в Екатеринбурге (+7,9%), Кемерове (+7,7%), Ленинградской области (+7%) и Владимире (+6,9%). Только в 14 городах страны "первичка" подешевела. Сильнее всего — на 6,5% — в Иркутске.

Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир", отмечает, что в каждом городе своя причина роста цен на жилье. Часто это просто увеличение количество домов в высокой стадии готовности, которые в ближайшее время достроят. Также цену подстегивает спрос, подросший благодаря ипотеке.

В Барнауле новостройки дорожают еще по двум причинам: строители несколько увеличили среднюю площадь квартир и сократили количество предложения. О том, что дефицит приведет к повышению цены, они говорят со второй половины 2016 года, когда количество заложенных проектов существенно сократилось.

Павел Луценко подчеркивает, что среднестатистический рост цен новостроек России еще не говорить об общем устойчивом тренде в текущих экономических условиях.

Сколько стоят квартиры в России