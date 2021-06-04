«Барнаулкапстрой» продаст склады, чтобы достроить дом

В Барнауле завершается строительство третьей блок-секции дома по ул. Парковая, 71, сообщил и в администрации города после заседания межведомственной рабочей группы.

Руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов заявил, что работы идут по графику:

на первой блок-секции приступили к кровельным работам,

на второй — идет кладка парапетов,

на третьей — ведутся гидроизоляционные , отделочные , кровельные работы , устройство крылец , утепление подвала.

«Планируется заключить договор на осуществление кладки на четвертой и пятой блок-секциях», — добавил Шумов.

Также застройщик принял решение пустить с молотка складскую базу, а вырученные средства направить на достройку дома.

Администрация города сейчас прорабатывает вопрос выкупа у застройщика котельной с последующей передачей в эксплуатацию единой энергоснабжающей организации.