«Барнаулкапстрой» продаст склады, чтобы достроить дом

Руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов заявил, что работы идут по графику:
- на первой блок-секции приступили к кровельным работам,
- на второй — идет кладка парапетов,
- на третьей — ведутся гидроизоляционные, отделочные, кровельные работы, устройство крылец, утепление подвала.
«Планируется заключить договор на осуществление кладки на четвертой и пятой блок-секциях», — добавил Шумов.
Также застройщик принял решение пустить с молотка складскую базу, а вырученные средства направить на достройку дома.
Администрация города сейчас прорабатывает вопрос выкупа у застройщика котельной с последующей передачей в эксплуатацию единой энергоснабжающей организации.