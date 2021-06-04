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Недвижимость

«Барнаулкапстрой» продаст склады, чтобы достроить дом

В Барнауле завершается строительство третьей блок-секции дома по ул. Парковая, 71, сообщили в администрации города после заседания межведомственной рабочей группы.

Стройка на ул. Парковая, 71. Февраль 2021.
Стройка на ул. Парковая, 71. Февраль 2021.
altapress.ru.

Руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов заявил, что работы идут по графику:

  • на первой блок-секции приступили к кровельным работам,
  • на второй — идет кладка парапетов,
  • на третьей — ведутся гидроизоляционные, отделочные, кровельные работы, устройство крылец, утепление подвала.

«Планируется заключить договор на осуществление кладки на четвертой и пятой блок-секциях», — добавил Шумов.

Также застройщик принял решение пустить с молотка складскую базу, а вырученные средства направить на достройку дома.

Администрация города сейчас прорабатывает вопрос выкупа у застройщика котельной с последующей передачей в эксплуатацию единой энергоснабжающей организации.

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