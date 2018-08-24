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25 августа
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Барнаульская мэрия подтвердила вырубку ленточного бора на Горе

Для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на Горе нужно будет снести зеленые насаждения. Об этом «Политсибру» сообщила администрация Барнаула.

Дождь. Сосна.
Дождь. Сосна.
СС0
В Барнауле на улице Молодежной вырубили большие деревья
Жизнь

Объект планирует построить компания «Триумф» на Горнолыжной, 46, писал ранее altapress.ru. Он займет он 4,8 соток. По проекту планируется расчистка территории от мусора и вырубка зеленых насаждений. Также инвестор планирует реконструировать недостроенный гараж-стоянку на этой территории, построить волейбольную площадку, тир, душевую с раздевалкой, беседки и бани. Здания предназначены для сезонного использования, добавили в мэрии.

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