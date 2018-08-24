Барнаульская мэрия подтвердила вырубку ленточного бора на Горе

Для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на Горе нужно будет снести зеленые насаждения. Об этом « Политсибру » сообщила администрация Барнаула.

Объект планирует построить компания «Триумф» на Горнолыжной, 46, писал ранее altapress.ru. Он займет он 4,8 соток. По проекту планируется расчистка территории от мусора и вырубка зеленых насаждений. Также инвестор планирует реконструировать недостроенный гараж-стоянку на этой территории, построить волейбольную площадку, тир, душевую с раздевалкой, беседки и бани. Здания предназначены для сезонного использования, добавили в мэрии.