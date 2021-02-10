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Недвижимость

Барнаульская «однушка» попала в список самых дорогих в Сибири

Эксперты составили ТОП самых дорогих однокомнатных квартир в новостройках Сибири. Первое место заняла «однушка» в ЖК Richmond Residence в Новосибирске. Ее площадь составляет почти 77 кв. м, а цена — 11,5 млн рублей.

ЖК "Нагорный"
ЖК "Нагорный"
barnaul.cian.ru

Это самый дорогой однокомнатный лот во всей Сибири, пишет nsk.dk.ru.

На втором месте расположился Красноярск, где в ЖК «Кристалл» можно купить однокомнатную квартиру в 70,6 кв. м по цене в 6,4 млн рублей. Отмечается, что из всей площади 14,8 кв. м приходится на лоджию, а 16,08 кв. м — на кухню.

Тройку замыкает иркутский ЖК «Стрижи Сити». Там за 5,7 млн рублей продают квартиру 45,90 кв. м.

В пятерке лидеров также Кемерово с квартирой за 5,44 млн рублей и площадью 68 кв. м в ЖК «Каравелла» и Барнаул с жильем за 4,6 млн рублей, площадью 38 квадратов в ЖК «Нагорный».

ЖК «Нагорный» находится на ул. Аванесова, 44, его возводит компания «Регионстрой». Это будет 17-этажный многоквартирный дом в классическом стиле с французскими балконами.

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