Барнаульским собственникам стало легче оспорить кадастровую стоимость недвижимости

На территории Алтайского края установлен новый порядок кадастровой оценки недвижимости. В чем состоят плюсы нововведений для собственников — разбирался altapress.ru.

Что такое кадастровая стоимость

Кадастровая стоимость недвижимости — это цена, установленная в процессе государственной кадастровой оценки.

Она не является константой и может меняться, так как расчет базируется на огромном количестве характеристик объекта недвижимости: площадь, местоположение, технические параметры, развитость инфраструктуры, наличие коммуникаций и т. д.

Изменение этих характеристик влияет на кадастровую стоимость объекта. Но бывает так, что на каком-то этапе оценки закрадывается ошибка технического или методологического характера.

Как кадастровая карта поможет купить земельный участок. Источник: ООО «Фикси»

31 июля Владимир Путин подписал закон № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Одно из главных нововведений, которое устанавливает закон, — трактовка допущенных методологических ошибок в определении кадастровой стоимости в пользу правообладателя объекта недвижимости.

Для чего рассчитывают кадастровую стоимость

Пока, согласно законодательству, именно кадастровая стоимость составляет основу для расчета налога на любую недвижимость. Для того чтобы он был посчитан справедливо, нужно постоянно обновлять данные о кадастровой стоимости объекта. Для этого регулярно проводится оценка.

Информация о проведении государственной кадастровой оценки в российских субъектах размещена в фонде данных государственной кадастровой оценки. Перейти на портал можно по ссылке.

Публичная кадастровая карта России. Источник: ООО «Фикси»

Как будут исправлять ошибки

Как уже говорилось выше, кадастровая стоимость недвижимости не является постоянной величиной и может меняться. Если в ходе ее расчета была допущена ошибка, то ее можно (и нужно) исправить.

Раньше, для того чтобы оспорить такую стоимость недвижимости, собственникам приходилось обращаться в суд или комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Но с 11 августа закон встал на сторону собственников. Он направлен на защиту интересов правообладателей объектов недвижимости.

Кадастровая оценка недвижимости. Pixabay.com.

Если при исправлении ошибки кадастровая стоимость снижается, то она меняется на уменьшенную на весь период со дня внесения в госреестр недвижимости первоначальной цифры.

Если же кадастровая стоимость увеличивается, она начнет применяться только с года, следующего за годом ее исправления.

Какие еще новшества ждут собственников

Также, согласно закону, предполагается исключить возможность вносить изменения в результаты оценки без их публичного рассмотрения.

Подобное нововведение поможет исключить возможные риски внешнего влияния на региональные государственные бюджетные учреждения, которые определяют кадастровую стоимость, и повысит прозрачность процесса.

Кадастровая оценка недвижимости. Pixabay.com.

Дмитрий Комиссаров,

директор кадастровой палаты Алтайского края:

Новый закон значительно упрощает процедуру оспаривания кадастровой стоимости. Для этого достаточно будет подать запрос в ближайший офис МФЦ, а не в суд или комиссию по рассмотрению споров. Кроме того, исправление одной ошибки влечет массовое исправление подобных ошибок у аналогичных объектов недвижимости. Также сократились сроки устранения неточностей.

Какие дополнительные функции появились у кадастровых палат

Согласно новому закону Росреестр будет наделен контрольно-надзорными функциями в отношении проведения государственной кадастровой оценки.

У руководителей государственных бюджетных учреждений, которые устанавливают кадастровую стоимость, появится персональная ответственность за ее определение. В случае выявления завышения кадастровой стоимости должностным лицам будет грозить увольнение.

Кадастровая палата будет предоставлять сведения об объектах недвижимости для проведения кадастровой оценки, а также пересчитывать при необходимости кадастровую стоимость (по результатам расчета индекса рынка недвижимости).

Публичная кадастровая карта России. Источник: ООО «Фикси»

Согласно прежней редакции закона полномочия по расчету индекса рынка недвижимости принадлежали Росреестру.

Что ждет нас и палату дальше

С 2022 года кадастровая плата начнет формировать сведения о реестре границ и ценах возмездных сделок, которые будут использоваться при проведении государственной кадастровой оценки.

Дмитрий Комиссаров,

директор кадастровой палаты Алтайского края: